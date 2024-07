Mieszkaniec gminy Wilczęta podejrzany o wykorzystywanie seksualne upośledzonej umysłowo pasierbicy i znęcanie się nad żoną

Prokuratura Rejonowa w Braniewie nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie 59-letniego Zbigniewa G., mieszkańca Ławek (gmina Wilczęta) podejrzanego o wielokrotne doprowadzenie swojej niepełnosprawnej umysłowo pasierbicy do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz znęcanie się nad żoną.

Jak udało nam się nieoficjalne ustalić, żona Zbigniewa G. była ofiarą przemocy domowej. Podejrzewała jednak, że jej mąż nie tylko znęca się nad nią, ale może również wykorzystywać seksualnie jej 36-letnią niepełnosprawną umysłowo córkę. Kobieta postanowiła zbierać dowody przestępstwa przeciwko swojemu mężowi. W tym celu zamknęła swoją córkę w pokoju i opuściła mieszkanie. W pokoju zostawiła jednak telefon, aby nagrać to, co dzieje się w domu podczas jej nieobecności. Jak się okazało, Zbigniew G. chwilę po opuszczenia mieszkania przez żonę, wszedł do pokoju niepełnosprawnej pasierbicy. Drzwi otworzył dorobionym kluczem. To, co można było później zobaczyć na nagraniu nie pozostawiało złudzeń, dlatego też kobieta niezwłocznie poinformowała policję i złożyła zawiadomienie o przestępstwie, którego miał dopuścić się jej mąż.

— Podejrzanemu Zbigniewowi G. przedstawiono dwa zarzuty: wielokrotnego doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innym czynnościom seksualnym tj. przestępstwa z art. 198 kk oraz znęcania się nad żoną tj. przestępstwa z art. 207 § 1 kk — przekazała Ewa Ziębka, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Wobec podejrzanego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 59-letniemu Zbigniewowi G. grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Podejrzany nie był wcześniej karany sądownie.