XXXII Elbląska Pielgrzymka Piesza wyruszyła na Jasną Górę

Nabożeństwu inaugurującemu tegoroczną pielgrzymkę przewodniczył biskup elbląski Jacek Jezierski. W homilii przypomniał historię klasztoru na Jasnej Górze, który ma ogromne znaczenie dla Kościoła katolickiego w Polsce. Podkreślał, że klasztor jasnogórski ukształtował duchowość i pobożność Polaków o silnym rysie maryjnym.Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmi: "Obdarz nas pokojem!".Ksiądz Marek Sadłocha, dyrektor Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w słowie skierowanym do pielgrzymów, wyjaśnił, że jest to kontynuacja ubiegłorocznego hasła „Nie lękajcie się”. — Kiedy rok temu wyruszaliśmy z hasłem „Nie lękajcie się” — to były konkretne słowa Jezusa z Ewangelii, które kieruje do swoich uczniów w różnych sytuacjach. W tym roku prosimy Cię, Boże, obdarz nas pokojem — mówił ksiądz Sadłocha.