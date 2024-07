Co, gdzie, kiedy w Elblągu i nad morzem. Sprawdź kalendarz imprez zaplanowanych na sierpień [BEZPŁATNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE]

CO: SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTTK, XIV EDYCJA 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 3 SIERPNIA

„Elbląg w Królestwie Polskim”

Przewodnik: Adriana Strukowicz

godz. 10:00, miejsce zbiórki: przed bramą Muzeum Archeologiczno-Historycznego

CO: LETNIE KINO POD CHMURKĄ

GDZIE: GALERIA EL

KIEDY: 3 SIERPNIA

Letnie KINO pod Chmurką

Odkryjmy wspólnie magię letnich wieczorów na świeżym powietrzu z kinem pod chmurką!

Organizator: miasto Elbląg zaprasza na 6 projekcji filmów w plenerze.

3 sierpnia (po zachodzie słońca) – Anatomia upadku

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.

Oscar – Najlepszy scenariusz oryginalny Arthur Harari, Justine Triet

CO: ROZBÓJNICY NA ULICY | SPEKTAKLE PLENEROWE

GDZIE: GALERIA EL

KIEDY: 4 SIERPNIA

Lato bez Rozbójników? NIEMOŻLIWE! Po raz dziewiąty wracają na elbląskie Stare Miasto i zapraszają do wspólnej, teatralnej zabawy. Przed nami cykl rodzinnych akcji artystycznych „Rozbójnicy na ulicy”. Skumulowane siły zbójnickiej bandy, Spółdzielni Socjalnej IDEA oraz Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają na trzy niezwykłe, niedzielne spotkania z teatrem dla całych rodzin. Jak zawsze będzie plenerowo, interaktywnie, warsztatowo i bardzo, bardzo przyjemnie. Co będzie się grało? Co będzie się działo? Sprawdźcie sami!

SPOTKANIE III

Niedziela, 4.08.2024, godz. 16.00 / dziedziniec Centrum Sztuki Galeria El

Plenerowy spektakl teatralny „Sokrates w Piaskownicy”, a po spektaklu wspólnie stworzymy niezwykłe krainy emocji – naszymi drogowskazami będą kolory, a materiałami do pracy wszelkie małe i duże „przydasie” tego świata.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY.

CO: III SPACER „TAJEMNICE BAŻANTARNI”

GDZIE: PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ W BAŻANTARNI

KIEDY: 4 SIERPNIA

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają 4 sierpnia 2024 na spacer przyrodniczo-historyczny pt. „Tajemnice Bażantarni”. Spacer rozpocznie się o godzinie 14:15 przy muszli koncertowej i tam też się zakończy przed godziną 17.00, gdzie odbędzie kolejne wydarzenie w ramach XXVII Letniego Salonu Muzycznego „Bażantarnia”. Podczas spaceru uczestnicy będą mieli okazję posłuchać opowieści o historii i przyrodzie Bażantarni i całej Wysoczyzny Elbląskiej. Tempo przejścia będzie spokojne i dostosowane do wszystkich uczestników, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Trasa spaceru wymagająca: będzie dużo podejść i wzniesień, co będzie wymagać więcej wysiłku. Prosimy o zabranie ze sobą wody oraz odpowiedniego obuwia oraz środków na komary i kleszcze. Spacer poprowadzą Hanna Kruk i Kamil Zimnicki z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Każdy z tegorocznych spacerów ma inną trasę i motyw przewodni. Ostatni spacer odbędzie się 25 sierpnia. Wkrótce podamy szczegółowe informacje. Udział w spacerach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Data: 4 sierpnia 2024 (niedziela)

Start: przy muszli koncertowej | Park Leśny Bażantarnia

Godzina: 14.15

CO: XXVII LETNI SALON MUZYCZNY – BAŻANTARNIA 2024

GDZIE: MUSZLA KONCERTOWA W BAŻANTARNI

KIEDY: 4 SIERPNIA

Oto i jest! Długo wyczekiwany program XXVII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2024 – czyli wyjątkowego spotkania z muzyką i teatrem w pięknych okolicznościach przyrody. Przed nami łącznie 8 spotkań z kulturą w roli głównej.

4.08 – „Spróbujmy jeszcze raz” (Murray Schigsal) – „Scena przy stoliku” – Karina Węgielek, Mikołaj Ostrowski. Początek koncertu godz. 17:00 muszla koncertowa w Bażantarni. Wstęp wolny.



CO: GALA DISCO POLO W KRYNICY MORSKIEJ

GDZIE: PORT JACHTOWO-PASAŻERSKI W KRYNICY MORSKIEJ, UL. BOJEROWCÓW 4

KIEDY: 8 SIERPNIA

Zapraszamy na Letnie Koncerty i imprezy w Krynicy Morskiej – niezapomniane wieczory pełne muzyki, dobrej zabawy i letniego klimatu! W czerwcu, lipcu i sierpniu spotykamy się na świeżym powietrzu, by cieszyć się najlepszymi koncertami i imprezami sezonu. 8 sierpnia zapraszamy na I Krynicką Galę Disco Polo.

Co Was czeka podczas Krynickiego Lata?

– Występy znanych i lubianych artystów i imprezy towarzyszące

– Koncerty różnych gatunków – od kabaretu, przez rocka, pop, disco-polo aż po poezję śpiewaną

– Atmosfera pełna pozytywnych wibracji

Nie przegapcie okazji na spędzenie letnich wieczorów w wyjątkowy sposób. Zabierzcie przyjaciół, rodzinę i przyjdźcie wspólnie celebrować muzykę pod gołym niebem!

Krynicka Gala Disco Polo: 8 sierpnia 2024

Miejsce: Port Jachtowy, Krynica Morska

Wstęp wolny!

CO: SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTTK, XIV EDYCJA 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 10 SIERPNIA

„Tajemnice Parku Modrzewie”

Przewodnik: Hanna Kruk, Kamil Zimnicki

godz. 10:00, miejsce zbiórki: przed „domkiem bramnym” w Parku Modrzewie

CO: LETNIE KINO POD CHMURKĄ

GDZIE: GALERIA EL

KIEDY: 10 SIERPNIA

Letnie KINO pod Chmurką

Odkryjmy wspólnie magię letnich wieczorów na świeżym powietrzu z kinem pod chmurką! Organizator: miasto Elbląg zaprasza na 6 projekcji filmów w plenerze.

10 sierpnia (po zachodzie słońca) – Miłość bez ostrzeżenia

Mieszkający w najbardziej inspirującym mieście świata kompozytor przechodzi kryzys – musi napisać operę, która zachwyci cały Nowy Jork. Sprawa nie jest prosta – zblazowana śmietanka towarzyska widziała już prawie wszystko. Za radą żony, która, choć prowadzi popularną klinikę terapeutyczną, sama zmaga się z nerwicą natręctw, postanawia poszukać natchnienia w najmniej oczekiwanym miejscu. Jego muzą okaże się seksoholiczka, kapitan statku rybackiego dryfującego wokół Manhattanu. Pełna humoru opowieść o tym, że w wielkim mieście nie ma rzeczy niemożliwych, a wszystkich jego mieszkańców łączy jedno – nadzieja, że wyczekiwana miłość w końcu nadejdzie.



CO: FESTIWAL ORGANOWY STEGNA 2024

GDZIE: KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W STEGNIE

KIEDY: 10 SIERPNIA

Gmina Stegna i Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie zapraszają na XLII Festiwal Organowy Stegna 2024 w sobotę o godz. 16:00

10 sierpnia – Agnieszka Radwan-Stefańska, Orkiestra RZAWP

CO: XXVII LETNI SALON MUZYCZNY – BAŻANTARNIA 2024

GDZIE: MUSZLA KONCERTOWA W BAŻANTARNI

KIEDY: 11 SIERPNIA

Oto i jest! Długo wyczekiwany program XXVII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2024 – czyli wyjątkowego spotkania z muzyką i teatrem w pięknych okolicznościach przyrody. Przed nami łącznie 8 spotkań z kulturą w roli głównej.

11.08 – Recital „Elektryczny kaloryfer” – Robert Furs

Początek koncertu godz. 17:00 muszla koncertowa w Bażantarni. Wstęp wolny.

CO: ZACHODY SŁOŃCA Z MUZYKĄ NA ŻYWO W KRYNICY MORSKIEJ

GDZIE: PLAŻA BIAŁA W KRYNICY MORSKIEJ, ZEJŚCIE NR 28

KIEDY: 14 SIERPNIA, GODZ. 20:30

CO: PROJEKT PLAŻA I KINO LETNIE

GDZIE: KRYNICA MORSKA

KIEDY: 16-18 SIERPNIA

Zapraszamy na Letnie Koncerty i imprezy w Krynicy Morskiej – niezapomniane wieczory pełne muzyki, dobrej zabawy i letniego klimatu! W czerwcu, lipcu i sierpniu spotykamy się na świeżym powietrzu, by cieszyć się najlepszymi koncertami i imprezami sezonu. Od 16 do 18 sierpnia zapraszamy na imprezę Projekt Plaża TN i kino letnie na plażę w Krynicy Morskiej i do portu jachtowo-pasażerskiego.

Co Was czeka podczas Krynickiego Lata?

– Występy znanych i lubianych artystów i imprezy towarzyszące

– Koncerty różnych gatunków – od kabaretu, przez rocka, pop aż po poezję śpiewaną

– Atmosfera pełna pozytywnych wibracji

Nie przegapcie okazji na spędzenie letnich wieczorów w wyjątkowy sposób. Zabierzcie przyjaciół, rodzinę i przyjdźcie wspólnie celebrować muzykę pod gołym niebem!

Projekt Plaża i kino letnie: 16-18 sierpnia 2024

Miejsce: Plaża / Port Jachtowy, Krynica Morska

Wstęp wolny!

CO: SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTTK, XIV EDYCJA 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 17 SIERPNIA

„Śladami elbląskiego piwa”

Przewodnik: Leszek Marcinkowski

godz. 10:00, miejsce zbiórki: Plac Słowiański, przy fontannie

CO: XXVII LETNI SALON MUZYCZNY – BAŻANTARNIA 2024

GDZIE: MUSZLA KONCERTOWA W BAŻANTARNI

KIEDY: 18 SIERPNIA

Oto i jest! Długo wyczekiwany program XXVII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2024 – czyli wyjątkowego spotkania z muzyką i teatrem w pięknych okolicznościach przyrody. Przed nami łącznie 8 spotkań z kulturą w roli głównej.

18.08 – „Słoneczna linia” (Ivan Wyrypajew) – „Scena przy stoliku” – Patrycja Bukowczan, Filip Warot

Początek koncertu godz. 17:00 muszla koncertowa w Bażantarni. Wstęp wolny.

CO: KRYNICKA GALA STAND UP W KRYNICY MORSKIEJ

GDZIE: PORT JACHTOWO-PASAŻERSKI W KRYNICY MORSKIEJ, UL. BOJEROWCÓW 4

KIEDY: 22 SIERPNIA

Zapraszamy na Letnie Koncerty i imprezy w Krynicy Morskiej – niezapomniane wieczory pełne muzyki, dobrej zabawy i letniego klimatu! W czerwcu, lipcu i sierpniu spotykamy się na świeżym powietrzu, by cieszyć się najlepszymi koncertami i imprezami sezonu. 22 sierpnia zapraszamy na I Krynicką Galę Stand Up. Wystąpią Bartosz Gajda i Tomasz Jachimek.

Co Was czeka podczas Krynickiego Lata?

– Występy znanych i lubianych artystów i imprezy towarzyszące

– Koncerty różnych gatunków – od kabaretu, przez rocka, pop aż po poezję śpiewaną

– Atmosfera pełna pozytywnych wibracji

Nie przegapcie okazji na spędzenie letnich wieczorów w wyjątkowy sposób. Zabierzcie przyjaciół, rodzinę i przyjdźcie wspólnie celebrować muzykę pod gołym niebem!

Krynicka Gala Stand Up: 1 sierpnia 2024

Miejsce: Port Jachtowy, Krynica Morska

Godzina: 20:30

Wstęp wolny!



CO: SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTTK, XIV EDYCJA 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 24 SIERPNIA

„Stare Miasto Elbląg”

Przewodnik: Mirosław Kowalski

godz. 10:00, miejsce zbiórki: przy Bramie Targowej

CO: Elbląskie Święto Chleba

GDZIE: Stare Miasto

KIEDY: 22-25 sierpnia

CO: KINO LETNIE X PRIME VIDEO W KRYNICY MORSKIEJ

GDZIE: PORT JACHTOWO-PASAŻERSKI W KRYNICY MORSKIEJ, UL. BOJEROWCÓW 4

KIEDY: 24-26 SIERPNIA

Kino letnie x Prime Video dostarczy niezapomnianych wrażeń w wielu miastach Polski. W weekend 24-26 sierpnia odwiedzi Krynicę Morską – projekcje odbędą się w Porcie Jachtowym który znajduje sie po stronie Zalewu Wiślanego.

Co wyświetlimy na dużym ekranie?

– 24.08 (sobota), godzina 21:30 „O psie, który jeździł koleją”

– 25.08 (niedziela), godzina 21:30 „Fabelmanowie”

– 26.08 (poniedziałek), godzina 21:30 „Dream scenario”

W te wakacje nie pozwolimy Ci się nudzić! Wpadaj na leżak sam(a) lub z bliskimi!

CO: XXVII LETNI SALON MUZYCZNY – BAŻANTARNIA 2024

GDZIE: MUSZLA KONCERTOWA W BAŻANTARNI

KIEDY: 25 SIERPNIA

Oto i jest! Długo wyczekiwany program XXVII Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2024 – czyli wyjątkowego spotkania z muzyką i teatrem w pięknych okolicznościach przyrody. Przed nami łącznie 8 spotkań z kulturą w roli głównej.

25.08 – Koncert „Folk na dawno nutę” – „Banda Czworga” w składzie Przemysław Piejdak – wokal/nyckelharpa, Cezary Rogalski – wokal/gitara akustyczna, Adam Cudak – wokal/flety proste, Andrzej Andrzejewski – kontrabas

Początek koncertu godz. 17:00 muszla koncertowa w Bażantarni. Wstęp wolny.

CO: SOBOTA Z PRZEWODNIKIEM PTTTK, XIV EDYCJA 2024

GDZIE: ELBLĄG

KIEDY: 28 SIERPNIA

„Średniowieczni rzemieślnicy”

Przewodnik: Adriana Strukowicz, Leszek Marcinkowski

godz. 10:00, miejsce zbiórki: Plac Jagiellończyka

CO: KONCERT KOLOROWE GITARY W KRYNICY MORSKIEJ

GDZIE: PORT JACHTOWO-PASAŻERSKI W KRYNICY MORSKIEJ, UL. BOJEROWCÓW 4

KIEDY: 28 SIERPNIA

Zapraszamy na Letnie Koncerty i imprezy w Krynicy Morskiej – niezapomniane wieczory pełne muzyki, dobrej zabawy i letniego klimatu! W czerwcu, lipcu i sierpniu spotykamy się na świeżym powietrzu, by cieszyć się najlepszymi koncertami i imprezami sezonu. 28 sierpnia zapraszamy na koncert „Baw się razem z nami" Kolorowych Gitar. Usłyszymy największe przeboje Seweryna Krajewskiego i Czerwonych Gitar.

Co Was czeka podczas Krynickiego Lata?

– Występy znanych i lubianych artystów i imprezy towarzyszące

– Koncerty różnych gatunków – od kabaretu, przez rocka, pop aż po poezję śpiewaną

– Atmosfera pełna pozytywnych wibracji

Nie przegapcie okazji na spędzenie letnich wieczorów w wyjątkowy sposób. Zabierzcie przyjaciół, rodzinę i przyjdźcie wspólnie celebrować muzykę pod gołym niebem!

Koncert Kolorowe Gitary: 28 sierpnia 2024

Miejsce: Port Jachtowy, Krynica Morska

Godzina: 20:30

Wstęp wolny!