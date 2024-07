Elbląg: Pijana kobieta kierowała osobowym audi. Miała prawie 3 promile alkoholu w organizmie

36-latka kierowała osobowym audi i jechała ulicą Królewiecką. Opisywana kontrola drogowa a właściwie jej finał miały miejsce na ul. Fromborskiej. Tam jej audi zostało zatrzymane a sama 36-latka poddana badaniu trzeźwości. Wynik to blisko 3 promile alkoholu w organizmie i wskazywał na to także styl jazdy kobiety oraz niezatrzymanie się do kontroli. Na tym zakończyła się jej podróż.

36-latka odpowie teraz za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Może jej grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.

KMP Elbląg