Elbląskie Święto Chleba 2024 będzie dłuższe. Potrwa aż cztery dni

Tegoroczne 18. Elbląskie Święto Chleba odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia (od czwartku do niedzieli). Elbląskie Święto Chleba to nie tylko jarmark, ale także wspólne gotowanie, warsztaty wyrabiania i pieczenia chleba, prezentacje, spektakle i koncerty. Ratusz nie zdradził jeszcze, kto wystąpi podczas wydarzenia, ale umowy z artystami zostały już podpisane.

Obecnie miasto szuka wykonawców, którzy chcieliby sprzedawać swoje wyroby podczas jarmarku na Starym Mieście. W czwartek 22 sierpnia jarmark będzie czynny dla odwiedzających od godz. 15 do godz. 22, w piątek 23 sierpnia od godz. 9 do godz. 22, w sobotę 24 sierpnia od godz. 9 do godz. 22, a w niedzielę 25 sierpnia od godz. 9 do 20. Zainteresowani wystawcy mogą uzyskać więcej informacji, odwiedzając stronę swietochleba.elblag.pl , pisząc e-maila na adres info@swietochleba.elblag.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 694 732 138.