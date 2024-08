Uzdolniona młodzież przyjechała do Elbląga i zaprasza mieszkańców na koncert oraz wystawę

Budzimy ciekawość w Elblągu

Tego lata stypendyści Programu ZDOLNI obrali kurs na północ i spotkają się w Elblągu podczas dwutygodniowych Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych Rzeczpospolita mniej znana. Pięćdziesięciu wybitnie uzdolnionych uczniów z całej Polski będzie uczyć się, dyskutować i rozwijać swoje pasje naukowe lub artystyczne pod okiem wspaniałych pedagogów, artystów i naukowców. Tematem przewodnim Spotkań będzie Przestrzeń. Motyw ten będzie się przewijał w działaniach grupy plastycznej, podczas zajęć naukowych, wycieczek, projekcji i rozmów. – Stypendyści Programu ZDOLNI będą szukać inspiracji podczas wycieczek po Żuławach elbląskich i diecezji warmińskiej, a przede wszystkim odkrywać różnorodne przestrzenie w samym Elblągu. Będziemy zwiedzać miasto z historykami sztuki i badać je podczas zajęć Laboratorium Etnograficznego – wyjaśnia Maria Mach, prezes Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, który od 40 lat prowadzi Program ZDOLNI.

Co robią ZDOLNI w Elblągu?

Ważną częścią Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych jest plener malarski, jednak program jest znacznie bogatszy. Plastykom towarzyszą rówieśnicy o zainteresowaniach naukowych oraz utalentowani muzycy. Wszyscy mogą skorzystać z bogatego programu zajęć naukowych, w czasie których będą m.in. odkrywać tajniki hydrodynamiki oraz kryptozoologii, poznawać historię prawa w Prusach Krzyżackich i Królewskich XIII-XVIII wieku oraz rozmawiać o komunikacji literackiej. Przez cały czas pobytu w Elblągu uczestnicy Spotkań będą także prowadzić Laboratorium Etnograficzne – w niewielkich grupach będą prowadzić badania terenowe na wybrany temat, związany z Elblągiem i jego mieszkańcami. Zajęcia terenowe będą służyć z jednej strony lepszemu poznaniu miasta, doświadczeniu go z wielu stron i za pomocą różnych zmysłów, a z drugiej strony – poznaniu i przećwiczeniu metod etnograficznych. Stypendystów Programu ZDOLNI wspierać będą tutorzy – w większości absolwenci Programu ZDOLNI. W planie są także wycieczki historyczne i przyrodnicze oraz odczyty prezentujące zainteresowania uczestników spotkań.

Koncert i wystawa

Uczestnicy elbląskich Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych także chcą się zaprezentować swoje pasje publiczności, dlatego w niedzielę 11 sierpnia w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się koncert muzyki klasycznej. Koncert będzie otwarty dla publiczności i bezpłatny. Zapraszamy mieszkańców i wakacyjnych gości Elbląga i okolic! Podsumowaniem części plastycznej Spotkań będzie prezentacja twórczości stypendystów Programu ZDOLNI także w Ratuszu Staromiejskim. 15 sierpnia odbędzie się wernisaż wystawy najciekawszych prac powstałych, na który także zapraszamy serdecznie.

Zaczynali w programie ZDOLNI

Program ZDOLNI istnieje nieprzerwanie od ponad 40 lat. Wsparcie w rozwoju zainteresowań i talentu znalazło w nim w tym czasie niemal 10 tysięcy uczniów. Każdego roku na organizowane przez nas zajęcia przyjeżdżają uczniowie z całej Polski, od największych miast, po maleńkie miejscowości. Wielu absolwentów Programu to dziś cenieni artyści, szanowani pedagodzy i utytułowani naukowcy – uznani specjaliści i wartościowi ludzie. Swoją ścieżkę kariery ze wsparciem Programu ZDOLNI budowali m.in. pianiści: Rafał Blechacz i Szymon Nehring, skrzypaczka Agata Szymczewska, reżyser Jan Klata, projektanci sieci neuronowych i sztucznej inteligencji: Wojtek Zaremba i Piotr Migdał, zdobywcy międzynarodowych nagród i grantów naukowych: prof. Konrad Banaszek (fizyk, specjalista z zakresu technologii kwantowych), dr Agata Karska (astrofizyczka), prof. Ewelina Knapska (neurobiolożka), dr hab. Radosław Poleski (astronom), prof. Daniel Wójcik (neuroinformatyk) i wielu innych. Więcej o Programie ZDOLNI znajdziecie[ url=https://fundusz.org/program-zdolni/] TUTAJ[/url]

Organizator

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców, popularyzatorów, artystów, badaczy i studentów, przekonanych, że rozwój talentów i pasji młodych ludzi to sprawa ważna dla całego społeczeństwa. Działamy od 1983 roku, organizując nieodpłatne warsztaty, obozy, staże naukowe, koncerty i wystawy dla najzdolniejszych uczniów z całej Polski, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Otwieramy przed naszymi stypendystami nowe ścieżki rozwoju, by mogli bez przeszkód podążać za swoimi pasjami i zmieniać świat wokół siebie na lepsze. Naszą misją jest budzenie w młodych ludziach ciekawości świata oraz ofiarowanie im narzędzi do jej zaspokajania. Tworzymy społeczność: nasza działalność nie byłaby możliwa bez współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także z pracownikami naukowymi, artystami i działaczami społecznymi, którzy pracują ze zdolną młodzieżą jako wolontariusze. Przekraczamy podziały wynikające z różnic wieku i zainteresowań – dajemy okazję do wspólnej pracy!

Maria Mach, prezes Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci