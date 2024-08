Beniaminek rozklepał Olimpię

* Świt Szczecin – Olimpia Elbląg 3:0 (1:0)

1:0 – Kapelusz (23), 2:0 – Nowicki (79), 3:0 – Wierzba (90 samobójcza)

Podopieczni trenera Sebastiana Letniowskiego wyraźnie ulegli beniaminkowi ze Szczecina. Warto wyjaśnić, że Świt to klub z dzielnicy Skolwin na północy Szczecina, który przez kilkadziesiąt lat występował jako Świt Skolwin. Dopiero po historycznym awansie na poziom centralny w nazwie klubu pojawiła się nazwa miasta.

Szczecinianie są prawdziwym kopciuszkiem na salonach Betclic II ligi. Po historycznym awansie przyszedł czas na pierwsze zwycięstwo na własnym małym osiedlowym stadionie. Wygrana 3:0 nad Olimpią będzie z pewnością wspominana przez lata, bez względu na to, jaka będzie przyszłość klubu. Ojcem największych, jak do tej pory, sukcesów Świtu, jest doskonale znany w naszym regionie Piotr Klepczarek. Wychowanek Stomilu Olsztyn jest trenerem Świtu od grudnia 2022 r.

Świt od pierwszego gwizdka sędziego sprawiał wrażenie lepiej zorganizowanego i bardziej zmobilizowanego zespołu. Gospodarze szybko podyktowali swoje warunki gry i w 13. min mogli objąć prowadzenie, ale Olimpię przed utratą gola znakomitą interwencją uratował Kacper Tułowiecki. Gospodarze dopięli swego w 23. min, gdy znów zakotłowało się pod bramką Olimpii, a piłkę do siatki z bliska skierował Szymon Kapelusz.

Gol nieco otrzeźwił elblążan, którzy też zaczęli zagrażać bramce gospodarzy. W najlepszej sytuacji przed przerwą znalazł się Wojciech Fadecki, jednak z jego strzałem poradził sobie Adrian Sandach. Kolejne bramkowe okazje stwarzał Świt, a bliski zdobycia gola był Łukasz Święty, były zawodnik m.in. Jezioraka Iława i Sokoła Ostróda. Pomocnik ten w 43. min zdecydował się na strzał przewrotką, ale trafił w słupek.

Po zmianie stron mecz się wyrównał, a Olimpia najlepszą okazję do zmiany wyniku miała kwadrans przed końcem - Mateusz Kuzimski doszedł do piłki zagranej za linię obrony Świtu, ale trafił w poprzeczkę. To, co nie udało się elblążanom, zrobili gospodarze. Najpierw na raty - dobijając piłkę po obronie Tułowieckiego - na listę strzelców wpisał się Szymon Nowicki, natomiast trzecia bramka padła już w doliczonym czasie, gdy niefortunną interwencję przy dośrodkowaniu zanotował Dawid Wierzba, kierując piłkę do własnej bramki.

Obowiązkiem Olimpii będzie zwycięstwo w 4. kolejce, gdy w sobotę na własnym boisku podejmie ostatnią w tabeli Skrę Częstochowa. Wcześniej jednak elblążan czeka środowy mecz w rundzie wstępnej Pucharu Polski ze Stalą Stalowa Wola.

* Pozostałe wyniki 3. kolejki: GKS Jastrzębie – Pogoń Grodzisk Maz. 0:1, Chojniczanka Chojnice – Zagłębie II Lubin 2:1, Wieczysta Kraków – ŁKS II Łódź 4:0, Podbeskidzie Bielsko-Biała – Polonia Bytom 0:1, Olimpia Grudziądz – Rekord Bielsko-Biała 0:1, Skra Częstochowa – Hutnik Kraków 1:4, Wisła Puławy – KKS 1925 Kalisz 1:2 (1:1), Zagłębie Sosnowiec – Resovia Rzeszów 2:0 (0:0).



PO 3 KOLEJKACH

1. Pogoń 9 6:1

2. Zagłębie 9 6:2

-----------------------------

3. Świt 7 5:1

4. Kalisz 7 4:2

5. Wieczysta 6 5:1

6. Chojniczanka 6 4:2

-----------------------------

7. Resovia 6 2:2

8. Polonia 3 3:2

9. Jastrzębie 4 6:2

10. ŁKS II 4 3:5

11. Rekord 3 2:4

12. Hutnik 3 4:7

13. Olimpia E. 2 1:4

14. Wisła* 1 1:2

-----------------------------

15. Podbeskidzie 1 1:4

16. Zagłębie II* 0 1:3

17. Olimpia G. 0 1:5

18. Skra*** -7 2:8

* mecz mniej *** klub ukarany 7 punktami ujemnymi