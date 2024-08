Z rzeki Elbląg wyciągnięto dwa wraki samochodów. To fiat 126p i fiat seicento [ZDJĘCIA]

W kwietniu podczas badania dna rzeki Elbląg płetwonurkowie odkryli dwa zatopione samochody. O sprawie powiadomili policję. W czerwcu nurkowie z Ochotniczej Straży Pożarnej na prośbę Zarządu Portu Morskiego w Elblągu wstępnie sprawdzili obiekty. Nurkom udało się namierzyć pierwszy pojazd na wysokości budynku Porta Mare, a drugi na wysokości budynku po byłej prokuratorze przy Bulwarze Zygmunta Augusta. Przeprowadzono wstępne oględziny wraków, ale z uwagi na ograniczoną widoczność udało się wtedy jedynie potwierdzić, że są wraki dwóch samochód osobowych. Z uwagi na to, że teren, w którym ujawniono wraki, znajduje się w granicach Portu Morskiego, za wyciągnięcie samochodów na brzeg odpowiadał zarząd elbląskiego portu morskiego.W środę 7 sierpnia odbyła się akcja służb polegająca na wydobyciu wraków z wody. Udział w działaniach brała policja, straż pożarna i wynajęty przez zarząd portu morskiego dźwig. Bez większych utrudnień udało się wyciągnąć oba samochody na brzeg. Był to fiat seicento i fiat 126p. Teraz wraki zostaną poddane oględzinom, policja będzie chciała też ustalić ich właścicieli. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że zaginięcie wyłowionego fiata seicento zgłoszono w 2009 roku. W identyfikacji samochodu pomogła tablica rejestracyjna (EGB), umieszczona na samochodzie. Maluch też posiada rejestrację, jednak jest zardzewiała i nieczytelna.Dodajmy, że podczas wstępnych oględzin nad rzeką nie stwierdzono, aby we wnętrzach samochodów coś się znajdowało.