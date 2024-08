Stegna będzie mieć nową promenadę i nowe zejścia na plażę [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy i turyści odwiedzający Stegnę mogą mieć powody do radości. Powstanie tam nowa promenada i nowe zejścia na plażę. Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze we wrześniu i mają być zakończone w maju 2025 roku. Inwestycja będzie kosztowała ponad 7 mln zł.









Promenada w Stegnie zostanie przebudowana między zejściem nr 66 a zejściem nr 67. Wyremontowane zostaną też zejścia na plażę nr 66, nr 67 i nr 68. Dodatkowo zejście nr 66 zostanie dostosowane do osób z niepełnosprawnościami – zostanie tam zbudowana pochylnia dla wózków. Projekt przewiduje również rozbudowę drogi pieszo-jezdnej od ulicy Morskiej do zejścia nr 67. Natomiast w lesie zostanie zbudowana ścieżka, która będzie prowadziła do zejścia nr 66. Na obszarze omawianej inwestycji zostanie wymienione oświetlenie, pojawią się nowe ławki i śmietniki, a w obrębie nowej promenady staną nowe balustrady.

Przypomnijmy, że obecnie pomiędzy zejściami nr 68 a nr 67 znajduje się Bulwar Radiowej Jedynki, a do zejścia nr 66 prowadzi tylko leśna ścieżka.

— Czekamy jeszcze na pozwolenie na budowę, ale pierwszy etap polegający na wymianie nawierzchni na drodze prowadzącej do portu rybackiego został już wykonany. Jeśli chodzi o budowę promenady, to roboty planujemy rozpocząć we wrześniu — poinformowała Małgorzata Hordyńska, kierownik referatu ds. inwestycji i rozwoju w Urzędzie Gminy w Stegnie.

Inwestycja według podpisanej umowy powinna zakończyć się 19 maja 2025 roku. Jej koszt to prawie 7,4 mln zł.

EG