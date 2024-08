Miała zakopać żywcem w ogrodzie kota, grozi jej 5 lat więzienia

Do pięciu lat więzienia grozi 52-letniej mieszkance powiatu nowodworskiego podejrzewanej o znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta miała zakopać w ogrodzie żywcem dwumiesięcznego kota.

Jak przekazała w czwartek oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim mł.asp. Karolina Figiel, dyżurny tamtejszej komendy w środę otrzymał zgłoszenie o tym, że matka zgłaszającej zakopała żywcem kocięta.

– Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. 30-letnia zgłaszająca oświadczyła, że chciała pokazać swoim dzieciom małe kocięta i będąc w swoim ogrodzie, usłyszała koci pisk wydobywający się spod ziemi. Zaniepokojona kobieta zaczęła odkopywać dół i po chwili udało się jej wyjąć z niego żywego około dwumiesięcznego kota – podała policjantka.

Na posesji znajdował się również jeden żywy oraz jeden martwy kot.

– W trakcie trwania interwencji do policjantów podeszła 52-latka, która przyznała się do zakopania żywcem zwierzęcia, nie potrafiła natomiast wyjaśnić, dlaczego to zrobiła. Dwa żywe kocięta zostały przekazane pod opiekę OTOZ Animals Schronisko dla zwierząt w Elblągu – relacjonowała Karolina Figiel.

Podkreśliła, że mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przesłuchali świadków, wykonali oględziny oraz dokumentację fotograficzną.

„Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zwierzęcia oraz powołany biegły z Zakładu Higieny Weterynaryjnej, który ustali obrażenia, oraz przyczynę śmierci kota. Policjanci przeprowadzą niezbędne czynności procesowe. Od ich wyników zależeć będzie, jakie zarzuty usłyszy 52-latka” – podkreślił mł. asp. Figiel.

Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia.

