Pogłębiarka Ursa przeszła chrzest. Niedźwiedzica ma pogłębić drogę wodną powstałą dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej [ZDJĘCIA]

W piątek w Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu nowej jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni. Statek otrzymał imię Ursa, czyli niedźwiedzica.

Ursa to specjalistyczna jednostka pływająca - pogłębiarka ssąco-refulująca. Przypłynęła do Polski 12 czerwca i zacumowała w Porcie Nowy Świat na Mierzei Wiślanej.

Po próbach morskich statek przeszedł ceremonię chrztu w Gdańsku. Załogę pogłębiarki stanowi osiem osób, a jej podstawowym zadaniem będzie obsługa nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Ursa ma pogłębić do pięciu metrów drogę wodną powstałą dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej. To ponad 20-kilometrowy szlak przez Zalew Wiślany, którym w przyszłości popłyną pełnomorskie statki z Bałtyku do Elbląga.

Statek będzie wykorzystywany również do obsługi i utrzymania torów podejściowych do portów morskich do 18 metrów na Zalewie Wiślanym. Nowa pogłębiarka na stałe stacjonować będzie w Porcie Nowy Świat.

Statek został wybudowany w stoczni Työvene Oy w Finlandii w ramach projektu: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Jednostka ma 62,75 m długości i 12 metrów szerokości, wyporność 2341 ton, prędkość statku wynosi 8 węzłów. Ursa kosztowała prawie 120 milionów złotych.