Czytam, bo lubię: T. Kingfisher „Wypieki defensywne. Przewodnik dla czarodziejów i czarodziejek” [RECENZJA]

Czternastoletnia Mona nie przypomina czarodziejów, których zadaniem jest obrona miasta. Nie potrafi ciskać błyskawicami ani komunikować się poprzez wodę. Posiada za to inny niezwykły dar. Jest czarodziejką, która włada nad ciastem, chlebem i szeroko rozumianymi wypiekami, wpływając na ich konsystencję czy też sposób wypieku. Może je również animować. Dziewczynka wiedzie spokojne życie w piekarni swojej ciotki, gdzie zaklina piernikowe ludki, by tańczyły. Jednak pewnego dnia życie Mony wywraca się do góry nogami – piekarka na podłodze kuchni znajduje martwe ciało. Po ulicach miasta Mony grasuje morderca, którego celem jest pozbycie się magicznych mieszkańców, a wygląda na to, że Mona znajduje się na jego liście. Jednak w mieście, w którym nagle zabrakło czarodziejów, zabójca może być najmniejszym zmartwieniem Mony… Zajrzyj do magicznej piekarni, gdzie czekają na Ciebie Bob, najdzielniejszy zakwas świata, i Mona, czarodziejka z najdziwniejszym talentem magicznym.„Wypieki defensywne. Przewodnik dla czarodziejów i czarodziejek” to powieść młodzieżowa, która zabiera czytelników do świata, w którym magia spotyka się z codziennością w sposób niezwykle urokliwy i nietypowy. T. Kingfisher, znana ze swojej kreatywności i zdolności do tworzenia wyjątkowych, baśniowych światów, tym razem prezentuje nam opowieść pełną magii, pieczenia i przygód, które z pewnością trafią do serc młodszych i starszych czytelników. W świecie, gdzie czarodzieje potrafią miotać błyskawicami czy rozmawiać z żywiołami, Mona wydaje się być kimś z zupełnie innej bajki. Jej zdolność wpływania na ciasto czy animowania wypieków może wydawać się mało przydatna w obliczu zagrożeń, ale to właśnie ten pozornie nieznaczący talent staje się kluczem do jej przygód. Kingfisher mistrzowsko łączy elementy typowe dla gatunku fantasy z ciepłem i humorem, tworząc historię, która jest zarówno zabawna, jak i wzruszająca.