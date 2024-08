24. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. Już można kupić bilety

Zapraszamy wszystkich miłośników tańca i kultury na 24. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup, który odbędzie się w dniach 18-20 października 2024 roku w malowniczym Elblągu. To wyjątkowe wydarzenie, organizowane przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Polski Związek Sportu Tanecznego, przyciąga co roku setki tancerzy i widzów z całego świata.

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup to nie tylko wyjątkowa okazja do podziwiania najwyższej klasy pokazów tanecznych. Wydarzenie to jest nieodłącznym elementem kalendarza kulturalnego Elbląga, które co roku przyciąga entuzjastów tańca z różnych zakątków globu.

Święto tańca i międzynarodowej przyjaźni

- Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy już po raz dwudziesty czwarty zaprosić do Elbląga na Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup - piszą organizatorzy. - 24. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup To święto tańca i międzynarodowej przyjaźni, które od lat buduje mosty między kulturami i narodami. Każdy, kto przybywa na Baltic Cup, może spodziewać się niezapomnianych wrażeń i emocji - dodają.

– Zapraszam serdecznie do udziału wszystkich miłośników tańca, zarówno tych, którzy chcą podziwiać, jak i tych, którzy pragną wziąć czynny udział w festiwalu – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

Wydarzenie, które promuje miasto i region

– Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup to wydarzenie, które promuje nie tylko taniec, ale także nasze piękne miasto i region. Cieszymy się, że Elbląg staje się na te kilka dni miejscem spotkań kultur i wymiany doświadczeń. Nasz festiwal to także wspaniała okazja do promocji młodych talentów, którzy mają możliwość zaprezentowania się na międzynarodowej scenie. Serdecznie zapraszam wszystkich do Elbląga, aby wspólnie przeżywać te wyjątkowe chwile – podkreśla Magdalena Czarnocka-Kaptur, wicedyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i wiceprezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

Zapraszamy do Elbląga!

Dołączcie do nas w Elblągu na 24. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup i przeżyjcie niezapomniane chwile w świecie tańca, kultury i międzynarodowej przyjaźni. Czekamy na Was z otwartymi ramionami!

Więcej informacji o festiwalu oraz szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej www.balticcup.pl.



Bilety w promocyjnej cenie!

Do 30 września można kupować bilety w promocyjnej cenie na 24. edycję Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. Bilety do nabycia na stronie:

KUP BILET na MFT Baltic Cup

Organizatorami imprezy są: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Polski Związek Sportu Tanecznego i Stowarzyszenie Jantar.

Patronatem Honorowym imprezę objął Marcin Kuchciński Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Michał Missan Prezydent Elbląga.