Tych osób poszukuje policja w Elblągu [ZDJĘCIA]

Przykłady takich osób to m.in. osoby skazane za przestępstwa narkotykowe, takie jak Marcin Masionis, który został skazany na 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Inni, jak Zbigniew Partyka i Krzysztof Szulc, są poszukiwani za uchylanie się od kary pozbawienia wolności. Na liście poszukiwanych są też osoby takie jak Tomasz Śliwiński (39 lat), poszukiwany jest za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, skazany na 126 dni pozbawienia wolności. Wciąż nie schwytano też Piotra Kornackiego skazanego m.in. za gwałt ze szczególnym okrucieństwem.

Policja apeluje do mieszkańców Elbląga i okolic o pomoc w ustaleniu miejsc pobytu tych osób. Informacje można przekazywać anonimowo na adres mailowy lub telefonicznie, co może przyczynić się do szybszego zatrzymania poszukiwanych.