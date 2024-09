Wiosną zakończą się prace drogowe w Starym Polu. Remont DK22 między Królewcem a granicą województwa pomorskiego na ukończeniu

Do końca bieżącego roku zapewnimy pełną przejezdność na trasie od Malborka do Starego Pola. Na tym odcinku ruch odbywa się bez utrudnień. Aktualnie pozostały do zakończenia roboty brukarskie, humusowanie i umacnianie rowów. Jeszcze we wrześniu wykonana zostanie warstwa ścieralna oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak montaż barier ochronnych i malowanie oznakowania poziomego — przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.



Inwestycja obejmuje ok. 10,5 km drogi krajowej od Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim, z wyłączeniem wcześniej przebudowanego skrzyżowania w Królewie Malborskim.





Na trasie zostaną przebudowane skrzyżowania, skorygowane będą łuki poziome i spadki poprzeczne. Przebudowany zostanie również system odwodnienia i zbiorników retencyjnych oraz przepusty pod DK22. Dodatkowo na całej długości odcinka powstanie ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscem postoju oraz kanał technologiczny. Prace budowlane przewidują również przebudowę kolidującej z inwestycją infrastruktury technicznej. I dodała, że w trakcie prowadzenia robót w Starym Polu nastąpiła kolizja z nieprzewidzianymi sieciami podziemnymi, przez co pewien zakres prac będzie wykonany na wiosnę 2025 roku. Stopień zaawansowania robót przekroczył 65 proc.

Prace przy przebudowie odcinka Królewo Malborskie – granica woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego to element większego programu wzmocnienia DK22 do nośności 11,5 t/oś. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje też modernizację 3,5 kilometrowego odcinka na trasie Malbork – Królewo. GDDKiA odwołała się od wydanej decyzji środowiskowej w sprawie inwestycji. Również droga nr 22 na odcinkach Fiszewo – Jegłownik i Jegłownik – Elbląg czeka na przebudowę. W planach jest też budowa obwodnicy Jegłownika. Termin realizacji rozbudowy wspomnianych dwóch odcinków zaplanowano na lata 2026-2029, natomiast realizacja obwodnicy Jegłownika, w systemie projektuj i buduj, przewidziana jest na lata 2027-2030.



źródło: informacji prasowa GDDKiA