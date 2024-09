Problem z dostarczaniem przesyłek Poczty Polskiej na terenie Elbląga?

Według informacji, które przekazali nam nasi Czytelnicy, Poczta Polska na terenie Elbląga dostarcza z opóźnieniem nie tylko listy, ale również przesyłki kurierskie.

— Paczka dotarła do placówki pocztowej i przez dwa dni miała status "w doręczeniu". Zniecierpliwiony odwiedziłem placówkę, aby zapytać o to, co dzieje się z moją przesyłką. Pani w okienku sprawdziła i powiedziała, że przesyłka jest nadal w kontenerze, którego nie ma kto rozpakować, bo brakuje im ludzi do pracy. Na szczęście umówiłem się na późniejszą godzinę i mogłem odebrać paczkę w siedzibie poczty. Co prawda zapłaciłem za doręczenie jej pod wskazany adres, ale dobrze, że ją w ogóle odebrałem — przekazał jeden z naszych Czytelników.

Zapytaliśmy Pocztę Polską, czym spowodowane są tak długie opóźnienia w dostarczaniu przesyłek. Chcieliśmy dowiedzieć się też, ilu obecnie pracowników zatrudnia Poczta Polska na terenie Elbląga – ile osób pracuje w obsłudze, a ile jako listonosze i kurierzy. Niestety na nasze pytania otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź.

— Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z opóźnieniami w doręczaniu korespondencji na terenie miasta Elbląg. W ostatnim czasie zostały przeprowadzone zmiany kadrowe w grupie listonoszy, które mogły wpływać na czas doręczeń. Nowi pracownicy są jeszcze w trakcie poznawania swojego rejonu i doskonalenia procesów doręczania. W najbliższych dniach sytuacja powinna się poprawić — przekazało Biuro Prasowe Poczty Polskiej.

I dodało, że Poczta Polska dokłada starań, aby możliwie jak najszybciej wyeliminować wszystkie trudności i przywrócić pełną sprawność operacyjną w doręczaniu korespondencji.

Przypomnijmy, że w sierpniu Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej poinformował, że spółka jest "w stanie śmierci klinicznej i trzeba ją wymyślić na nowo". Dodał, że zarząd przygotowuje plan transformacji Poczty Polskiej, zgodnie z którym listonosze będą stopniowo przechodzili w rolę kurierów.

EG