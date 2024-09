Cyrk Korona w Elblągu. Wygraj zaproszenie na występ! [KONKURS]

Największy Cyrk w Polsce – Cyrk Korona już w najbliższy czwartek 26 września pojawi się w Elblągu ze swoim nowym widowiskiem pełnym magii i rewelacyjnej zabawy! Mamy dla Was konkurs, a do wygrania darmowe wejściówki na występ Cyrku Korona w Elblągu!

Tegoroczny program Cyrku Korona to kolorowa rewia pełna postaci z bajek! Blisko dwie godziny show dla całej rodziny wypełnione po brzegi świetną zabawą, śmiechem oraz dreszczykiem emocji!

„NOWE SHOW jak z bajki”, czyli tegoroczna produkcja Cyrku Korona to plejada światowych artystów z Włoch, Kolumbii, Niemiec, Chile, Ukrainy, Kenii, Węgier, Czech, Wielkiej Brytanii i Polski!

Nieustraszeni kaskaderzy, akrobaci napowietrzni, żonglerzy, gimnastycy i iluzjoniści zapewnią widzom potężną dawkę emocji, ulubione postacie z bajek podbiją serca najmłodszych, a o dobry humor zadba niekwestionowany mistrz humoru, powracający na specjalne życzenie publiczności clown Carlin Chico.

Cyrk Korona, wpisując się w europejskie trendy, inwestuje w najnowocześniejszy sprzęt oświetleniowy, czego efektem jest oszałamiająca i spektakularna gra świateł. Stworzone we współpracy z najlepszymi reżyserami i choreografami widowisko 2024 zachwyca talentem artystów, kostiumami stworzonymi specjalnie na potrzeby show oraz starannie dobraną muzyką.





Program:



• Alicja w ewolucjach na podniebnym księżycu,

• Błyskawiczna żonglerka rakietami tenisowymi,

• Roztańczona Barbie i jej magiczne sukienki,

• Gimnastyka napowietrzna na sztrabatach,

• Wielkie show „perfekcyjnej” iluzji,

• Piraci z nieznanych oceanów– 5-osobowa grupa akrobatów,

• Dziewczyna Tarzana – KONTORSJONISTYKA,

• Superman w brawurowym pokazie na trapezie,

• Mistrz Humoru – CLOWN CHICO,

• Plejada ulubieńców z bajek.

*Dyrekcja cyrku zastrzega prawo do zmian w programie.



Cyrk Korona w Elblągu:

Elbląg - 26.09

ul. Warszawska

godz.: 17:00

Dzieci do 2 lat mają wejście bezpłatne!

Bilety dostępne na www.cyrk-korona.com.pl