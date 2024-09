82. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Obchody w Elblągu

Narodowe Siły Zbrojne powstały 20 września 1942 roku. Była to polska, konspiracyjna organizacja wojskowa, walcząca z niemieckim i sowieckim okupantem oraz formacjami komunistycznymi. To druga co do wielkości, organizacja zbrojna polskiego podziemia niepodległościowego.

W programie uroczystości przewidziano liczne atrakcje związane z pogłębieniem wiedzy i upamiętnieniem żołnierzy NSZ. Inauguracja wydarzenia nastąpi już o godzinie 9:00 na boisku Orlik przy ulicy Robotniczej 173, gdzie będzie miał miejsce IV Patriotyczny Turniej Piłkarski Pamięci żołnierzy NSZ.

Kolejnym, niezwykle ważnym punktem uroczystości, będzie Msza Święta w intencji żołnierzy NSZ. Rozpocznie się ona o godzinie 13:00 w Katedrze św. Mikołaja.

O godzinie 14:00 wyruszymy spod katedry w Marszu Pamięci Żołnierzy NSZ, aby przemierzając ulice starego miasta dać wyraz pamięci o niezłomności naszych bohaterów.

Po marszu odbędzie się uroczysty Apel Pamięci.

Następnie przeniesiemy się do Ratusza Staromiejskiego, gdzie od godziny 15:00 będzie można wysłuchać interesujących konferencji. Zaplanowano następujące wystąpienia:

• Karol Wołek, prezes Związku Żołnierzy NSZ,

• Łukasz Suchanowski - „Żołnierze podziemia narodowego, a elity artystyczne”,

• Sławomir Skiba SKCH im.ks.Piotra Skargi „Umiłowanie Ojczyzny i ideał chrześcijańskiego żołnierza”,

• Wywiad z Andrzejem Stryjewskim, synem sierż. Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko”,

• wywiad z ppłk. Stanisławem Wierzchuckim z XII Okręgu NSZ Podlasie,

• Prezentacja działalności Okręgu Pomorskiego ZŻ NSZ.

O godzinie 18:00 rozpoczną się występy muzyczne. Swój patriotyczny repertuar zaprezentują Nikodem Chmiel i Zofia Bork ,a następnie główna gwiazda Norbert „Smoła” Smoliński.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Wydarzenie przygotowane w ramach współpracy Środowiska Patriotycznego Polski Północnej odbędzie się w najbliższą sobotę - 21 września. Organizatorami są: Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci, Okręg Pomorski Związku Żołnierzy NSZ oraz Młodzież Wszechpolska - Okręg Pomorski. Uroczystości patronuje Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.est to największe wydarzenie upamiętniające NSZ w województwie warmińsko-mazurskim.

Uroczystość została objęta patronatem honorowym przez wicemarszałka sejmu Krzysztofa Bosaka, Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. dr. Wiesława Lechowicza, Prezesa IPN Karola Nawrockiego oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Jacek Gierwatowski, Prezes Okręgu Pomorskiego ZŻ NSZ