Dzięki niej Braniewo jest coraz piękniejsze. Ewelina Gierałtowska opowiada o inicjatywie Public Life

– Inicjatywa Public Life to jednoosobowa działalność, prowadzona przez panią we współpracy z Urzędem Miasta, z Burmistrzem. Są to proaktywne działania na rzecz waszego najbliższego otoczenia. Obejmujecie działalnością ważne sfery życia lokalnej społeczności: od edukacji najmłodszych poprzez zdrowy tryb życia do walorów estetycznych miasta. Jakie są jej początki? Od kiedy ta inicjatywa istnieje? Czy zaczęła się od konkretnego problemu, który zdiagnozowała Pani w mieście?

– Moja pasja do działań społecznych zrodziła się z empatycznej osobowości oraz doświadczeń zawodowych, które zdobyłam, mieszkając w Londynie i Warszawie przez ostatnie 16 lat. Obserwując dynamiczny rozwój tych wielkich miast, miałam okazję dostrzec, jak innowacyjne podejścia do przestrzeni publicznej mogą znacząco wpłynąć na życie lokalnych społeczności. Kiedy w maju w 2023 roku wróciłam do Braniewa, pomyślałam, że mogłabym przenieść te cenne doświadczenia do mojego rodzinnego miasta. Pierwszym krokiem w tym kierunku było założenie inicjatywy Public Life, która koncentruje się na kwestiach społecznych i jakości życia mieszkańców. Rozpoczęłam działania we wrześniu, mając na celu wprowadzenie praktycznych rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy naszego najbliższego otoczenia. Wierzę, że wspólnie z mieszkańcami możemy wprowadzić innowacyjne zmiany w Braniewie, które nie tylko upiększą nasze miasto, ale także wzmocnią lokalną społeczność.









– Ile już inicjatyw i jakie ma pani za sobą, a jakie są jeszcze w planach?

– Mam dużo planów, ale zacznę od początku. Najpierw była inicjatywa edukacyjno-informacyjna „Nieznajomy w sieci” o bezpieczeństwie w sieci. Pierwsza edycja „Nieznajomy w sieci vs dzieci” skierowana była do dzieci szkół podstawowych. Wydarzenie odbywało się w BCK (Braniewskim Centrum Kultury – przyp. red.) – byli wspaniali prelegenci i występ artystyczny. Kolejna, druga edycja tego programu skierowana była do rodziców i nauczycieli również odbyła się w BCK. Przyjechali doświadczeni prelegenci, a ponadto współpracowaliśmy z policją w Braniewie. Otrzymałam dużo pozytywnych opinii i wyrażania chęci kontynuowania tego typu wydarzeń edukacyjno-informacyjnych dla dzieci czy rodziców. Również seniorzy już są w moim kolejnym pomyśle. Trzecia edycja „Nieznajomego w sieci” będzie dotyczyła depresji wśród dzieci, gdzie internet jest częstą jej przyczyną.Kolejnymi projektami Inicjatywy Public Life są programy zdrowotne we współpracy z Urzędem Miasta w ramach programu „Zdrowe Braniewo”. Zaproponowaliśmy mieszkańcom Mobilny Gabinet Fundacji Medycyny Prenatalnej, który oferował bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn. Braniewianie wykazali duże zainteresowanie, dlatego planujemy kontynuacje mobilnych badań w niedalekiej przyszłości. Jako Inicjatywa Public Life staram się też promować, upiększyć nasze miasto poprzez tworzenie przestrzeni publicznych – powstała m.in. ławeczka w kształcie serca w amfiteatrze Miejskim. Oczywiście jeśli chodzi o tego typu kwestie, to staram się współpracować z lokalnymi firmami, zlecając im wykonanie. Kolejne działania to murale i renowacja. Pierwszy mural, jaki zainicjowaliśmy, to nowy herb miasta Braniewa, który znajduje się przy ulicy Gdańskiej, wykonany przez zdolnego artystę Dima Snork z Elbląga, oraz renowacja historycznej mapy Braniewa z 1635 roku, wykonana również przez wybitnego artystę Cukin_art z Koszalina. To też przyczyniło się do odświeżenia zaniedbanych przestrzeni. Piękny mural promujący czytanie książek powstał również w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie. Powstałe murale cieszą mieszkańców, przyciągają turystów i wzbogacają ofertę kulturalną miasta. Kolejne pomysły będą angażowały mieszkańców i promowały lokalną kulturę; planujemy inicjatywy społeczno-edukacyjne łączące edukację, zdrowie i estetykę przestrzeni publicznej. Chcemy realizować kolejne murale, więc składamy wnioski o dofinansowanie, dzięki czemu wzbogacimy Braniewo w dodatkowe punkty turystyczne.



– Jaka jest dokładnie pani rola w tej inicjatywie? Żeby podjąć jakieś działania, wymaga to wielu przygotowań, jak chociażby wspomniane pisanie wniosków o dofinansowanie, współprace z różnymi instytucjami. Jak wyglądają przygotowania do takich działań, by doszły one do skutku?

– Czy są jacyś ludzie, którzy pomagają przy tych inicjatywach? Kto wspiera tę działalność?

– Przy każdym projekcie są osoby, które wspierają moje inicjatywy. Ponieważ wszystko dzieje się na terenie miasta Braniewa, wymaga to ustaleń z Urzędem Miasta i Burmistrzem, do tej pory były potrzebne decyzje administracyjne i zgody czy sugestie dotyczące realizowanych projektów. W moje działania zaangażowała się również Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP. Powiatowa Komenda Policji w Braniewie także mnie wspierała. Są też osoby chętne do współpracy, dostrzegające potencjał w inicjatywie, bo jest ona dla ludzi, dla tej lokalnej społeczności. Każdy zabiega o to, aby jego miasto było piękne, czyste, z różnymi wydarzeniami kulturalnymi, wsparciem. Inicjatywa wspiera również stowarzyszenia; np. Stowarzyszenie „Kotek, kotek”, które prowadzi pani o wielkim sercu Małgorzata Dunajska – wspieramy je m.in. poprzez zbieranie karmy dla kotów czy promocję edukacji mieszkańców, jak dbać o koty wolnożyjące, a teraz wspólnie przygotowujemy plan wsparcia dla tego stowarzyszenia. Jestem bardzo otwarta na dialog, na pomysły. Chętnie wysłucham każdego z pomysłem, aby układać plany i wspólnie je realizować dla naszego kochanego miasta Braniewa.

– Rzeczywiście, te działania są bardzo różnorodne. W jaki sposób pani diagnozuje te problemy i potrzeby, które się pojawiają w Braniewie? Jak wygląda tworzenie pomysłów na te inicjatywy? Na pewno pani dużo rozmawia m.in. z mieszkańcami i różnymi instytucjami.

– Moje działania wynikają z intuicyjnego podejścia do diagnozy problemów i potrzeb mieszkańców Braniewa. Każdy dialog, każda rozmowa – niezależnie od tego, czy rozmawiam z bliskimi, czy z osobami napotkanymi na ulicy – dostarcza mi cennych informacji. Spacerując po mieście, nieustannie dostrzegam możliwości, gdzie mogę zaangażować się i wprowadzić zmiany. Jednak to nie tylko intuicja, lecz także analiza sytuacji. Na przykład, zainspirowana niezagospodarowanym miejscem przy ul. Gdańskiej, gdzie stał opuszczony budynek, postanowiłam zrealizować mural z nowym herbem Braniewa. Znalazłam utalentowanego graficiarza, który wycenił projekt, a następnie poszukałam sponsora, co pozwoliło mi zrealizować tę inicjatywę. Dziś to miejsce ozdabiają ławeczki, piękna trawa oraz posadzone drzewka, a zaangażowanie burmistrza miasta przyczyniło się do powstania przyjemnej przestrzeni dla mieszkańców. Kolejny przykład to projekt „Nieznajomi w sieci” – jego inspiracją była sytuacja z zeszłego roku, dotycząca afery Pandora Gate, w której youtuberzy wykorzystywali nieletnie fanki. To wydarzenie poruszyło mnie głęboko i zainspirowało do działania na poziomie lokalnym, w naszych szkołach podstawowych. Chciałam poszukać wsparcia od ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, aby zająć się problemami i zagrożeniami, które mogą występować w internecie, mając na celu zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa naszych dzieci w Internecie.



– A jeśli chodzi o te walory estetyczne waszej małej ojczyzny, to zarówno ten mural, ławeczka w kształcie serca, napis „Braniewo”, jak i zieleń niewątpliwie przyczyniają się do upiększenia miasta. Czy odkąd powstały te inicjatywy, to więcej osób odwiedza Braniewo? Przyznam, że Braniewo nie kojarzy mi się raczej z miastem turystycznym, więc czy widzi pani potencjał na to, by się takim miastem stało?

– Widzę ogromny potencjał w Braniewie jako miejsca, które może stać się atrakcyjne dla turystów. Mieszkając przez wiele lat w Warszawie, dostrzegłam, jak mieszkańcy stolicy cenią sobie urok małych miejscowości z bogatą historią. Braniewo dysponuje naprawdę interesującą historią oraz licznymi gotyckimi budynkami i zabytkami, które zasługują na pielęgnację i promocję, aby przyciągnąć odwiedzających. Na przykład renowacja muralu przedstawiającego plan miasta z 1635 roku stała się już atrakcją, na którą czekali nie tylko mieszkańcy, ale także entuzjaści historii. Obserwując amfiteatr miejski, zauważam, jak wielu ludzi robi zdjęcia tego nowopowstałego muralu. Dodatkowo ul. Długa stała się doskonałym miejscem do wypoczynku, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i gości odwiedzających Braniewo. Burmistrz miasta w sposób przemyślany realizuje inwestycje, które mają na celu rozwój Braniewa. Wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta planujemy kolejne inicjatywy, które będą miały na celu przyciągnięcie turystów do naszego regionu. Jestem przekonana, że Braniewo ma wszelkie predyspozycje, aby stać się bardziej znanym i docenianym miejscem na turystycznej mapie Polski.



– A co warto zobaczyć w Braniewie, jeśli chce się tam zrobić wycieczkę?

– Braniewo jest pełne zabytków i atrakcji, które można łatwo zwiedzić, ponieważ są skumulowane na niewielkim obszarze. Swoją podróż warto rozpocząć od Muzeum Ziemi Braniewskiej, które oferuje ciekawe wystawy dotyczące lokalnej historii. Obok znajduje się zabytkowa Wieża Bramna dawnego Zamku Biskupiego, a także Bazylika Mniejsza oraz Wieża Klesza. Nie można pominąć Spichlerza Mariackiego, dawnego kolegium jezuickiego, dworca kolejowego, urzędu miasta oraz budynku sądu z XIX wieku. Wszystkie te obiekty reprezentują styl nowogotycki i tworzą niezwykły klimat Braniewa.Jako inicjatywa Public Life planujemy promować te miejsca na szerszą skalę zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Chociaż urodziłam się w Braniewie, to dopiero przez ostatni rok odkrywam coraz więcej ciekawych, mniej znanych miejsc, które zasługują na uwagę i promocję. Braniewo mam w sercu – to miasto, w którym życie płynie spokojniej, a jego urok jest wyjątkowy. Zależy mi na tym, aby zachęcić innych do odwiedzin. Rozmawiała Agata Tupaj