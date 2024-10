Remont zabytkowych murów w Pasłęku: Problemy i nieoczekiwane odkrycie. Będą badania archeologiczne

Jak przypomniała Elżbieta Wasiuk, burmistrz Pasłęka, w ostatnim tygodniu czerwca 2024 roku rozpoczęły się prace związane z remontem murów oporowych przy ulicy Zamkowej w Pasłęku. Wykonawcą projektu została firma z Gronowa Górnego, a wartość umowy wyniosła 344 499 złotych. Plany zakładają zakończenie inwestycji do 31 października 2024 roku.

— W połowie lipca miało miejsce spotkanie w ramach nadzoru inwestorskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, zespół projektowy oraz geodeta. Podczas przeglądu wykryto liczne nieprawidłowości, które mogłyby prowadzić do osunięcia się gruntu. Wykonawca został poinformowany o kilku kluczowych błędach, takich jak niewłaściwe wyprofilowanie wykopu, użycie ciężkiego sprzętu zamiast ręcznych robót czy brak odpowiedniego zabezpieczenia obszaru prac — poinformowała gospodyni Pasłęka.Te nieprawidłowości to złe wyprofilowanie wykopu (skarpy są odkopane pod kątem 90 stopni zamiast 45 stopni, jak przewiduje projekt), użycie ciężkiego sprzętu (zamiast ręcznych wykopów użyto koparki, co mogło naruszyć strukturę murów), brak odcinkowego prowadzenia robót (korony obu murów oporowych zostały odkopane na całej długości), pozostawienie urobku na skarpie (urobek powinien być wywożony na bieżąco) oraz nieodpowiednie zabezpieczenie obszaru prac (zabezpieczenia są niewystarczające, brakuje tablic ostrzegawczych).