Braniewo: Tymczasowy areszt za posiadanie znacznej ilości narkotyków

W zeszły weekend funkcjonariusze wydziału kryminalnego zaplanowali i przeprowadzili skuteczną realizację, w której trakcie, w jednej z miejscowości w gminie Braniewo podczas przeszukania znaleźli znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Łączna masa zabezpieczonych narkotyków to ponad 1 kg.Mężczyzna podejrzany o posiadanie tych narkotyków został zatrzymany na terenie innego powiatu i doprowadzony do komendy. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 41-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii może mu grozić kara od roku nawet do 10 lat pozbawienia wolności.