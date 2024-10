Pobiegnij dla Niepodległej. Dołącz do X Elbląskiego Biegu Niepodległości 2024

- Do Biegu Niepodległości został ponad miesiąc, to będzie ostatnie duże, sportowe wydarzenie w tym roku. Do tego nie takie zwykłe, bo jubileuszowe. Już od 10 lat podtrzymujemy tradycję świętowania niepodległości na sportowo. Jeśli ktoś nie jest do końca przekonany, czy poradzi sobie na dystansie 10 kilometrów, to gorąco zachęcamy do zebrania trzyosobowej ekipy i spróbowania swoich sił w sztafecie 3x3333 metrów.



Dystans i trasa

Start Biegu Głównego na dystansie 10 km będzie ustawiony na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL. Później uczestnicy pobiegną już dobrze im znaną trasą: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, a meta będzie znajdowała się także na ul. Wodnej. Wszyscy zawodnicy Biegu Głównego będą mieli do pokonania 3 pętle w maksymalnie 1 godzinę i 30 minut. Ponadto będzie także możliwość rywalizacji trzyosobowych sztafet 3 x 3,3 km.

Zapisy

Zgłoszenia do X Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km oraz Sztafet będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej

Organizatorami X Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zgłoszenia do X Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km oraz Sztafet będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 6.11.2024 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

