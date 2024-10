Policjanci z Elbląga nagrali rozmowę z oszustem i przestrzegają ludzi [VIDEO]

Policjanci z Elbląga nagrali rozmowę z oszustem podszywającym się pod pracownika banku. Namawiał do zainstalowania oprogramowania, dzięki któremu mógłby mieć dostęp do konta bankowego rozmówcy. Policjanci udostępnili nagranie ku przestrodze.

Komenda Miejska Policji w Elblągu opublikowała nagranie rozmowy z oszustem, który namawiał rozmówcę do zainstalowania aplikacji w telefonie. Aplikacja ta jednak pozwala osobom postronnym na zdobycie dostępu do danych logowania się na konto bankowe rozmówcy.

Rozmowę nagrał policjant, do którego zadzwonił oszust podający się za pracownika banku. Policjant od razu zorientował się, z czym ma do czynienia i nagrał rozmowę.

Na nagraniu słychać, jak mówiący z wyraźnym wschodnim akcentem mężczyzna krok po kroku tłumaczy rozmówcy, jak ma zainstalować oprogramowanie, co nacisnąć, by przejść dalej, jakie czynności po kolei wykonywać. W komentarzu do nagrania policjanci tłumaczą, że pracownicy wszystkich banków nie proszą swoich klientów o takie czynności.

– Jeśli odebrałeś ze swojego banku telefon, a pracownik tak zaczyna rozmowę, natychmiast się rozłącz. Najprawdopodobniej padłeś ofiarą oszustwa – mówi policjant na opublikowanym filmie.



Policjanci w całym kraju każdego dnia przyjmują zgłoszenia od osób, którym oszuści zabrali pieniądze z kont bankowych. Ofiarami takich oszustów padają nie tylko seniorzy, ale też ludzie młodsi.

Policja przypomina, że oszuści, wykorzystując nowe technologie, mogą podszyć się pod każdy numer telefonu – także numery rodziny ludzi, których okradają, ich banków czy zakładów pracy.