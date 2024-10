Służby zatrzymały Afrykańczyka przy dworcu w Braniewie. Obywatel Mali przypłynął łodzią do Europy i chciał ubiegać się o azyl w Rosji

23-letniego obywatela Mali idącego po torach do Rosji zatrzymali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Braniewie. Afrykańczyk tłumaczył, że chce się ubiegać o azyl w tym kraju. Został umieszczony w ośrodku dla cudzoziemców.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz, Afrykańczyk został zatrzymany 2 października w rejonie dworca kolejowego w Braniewie.

Patrol straży granicznej zatrzymał go, gdy szedł torami w kierunku Rosji. Cudzoziemiec powiedział funkcjonariuszom Straży Granicznej, że zamierza pieszo przekroczyć granicę polsko-rosyjską. Przekazał również, że w Rosji będzie ubiegał się o azyl.

Straż Graniczna ustaliła, że 23-latek przypłynął łodzią w listopadzie 2023 roku do Hiszpanii. Potem przemieszczał się po Europie. Po Hiszpanii kolejnym krajem jego pobytu była Szwajcaria, a następnym Niemcy. W końcu stwierdził, że chce pojechać do Rosji, więc przybył do Polski.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie ustalili, że Malijczyk złożył wniosek o ochronę międzynarodową w Szwajcarii.

Sąd zdecydował o umieszczeniu Malijczyka na 3-miesiące w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Następnie zostanie przekazany stronie szwajcarskiej.

PAP