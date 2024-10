Skradzionym samochodem uderzył w drzewo. Grozi mu do 10 lat więzienia [VIDEO]

W poniedziałek 14 października po godz. 6:00 policjanci otrzymali informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze powiatowej pomiędzy Zawierzem a Wielewem. 19-letni mężczyzna, kierujący pojazdem Peugeot Boxer, na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego na śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Poruszał się pojazdem sam. Z urazem kończyny został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Policjanci w trakcie czynności ustalili osobę, na którą zarejestrowany był pojazd, którym poruszał się sprawca zdarzenia. Właściciel auta zaskoczony był całą sprawą. Okazało się, że nikomu on nie udostępniał pojazdu i został on mu skradziony minionej nocy. Po czynnościach w szpitalu mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Nie było to jego jedyne przewinienie, bo jak się okazało, nie posiadał również uprawnień do kierowania pojazdami i dokonał też innej kradzieży.

We wtorek 15 października Sąd Rejonowy w Braniewie zastosował wobec 19-letniego mieszkańca Braniewa, podejrzanego o dokonanie przestępstw przeciwko mieniu, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna został doprowadzony do aresztu celem odbycia kary. Popełnione przez niego przestępstwa podlegają karze pozbawienia wolności do lat 10.