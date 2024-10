Pasłęk: Chciał sprzedać kanapę, a stracił 34 tys. zł

Po opublikowaniu ogłoszenia dotyczącego sprzedaży kanapy, do mieszkańca Pasłęka zadzwonił potencjalny kupiec, który oświadczył, że chce kupić kanapę, ale za pośrednictwem portalu i poinformował go, że będzie musiał zalogować się do swojego banku poprzez podany link… Ktoś z banku będzie go też weryfikował i trzeba mu odesłać kod lub kody blik.

Finał był taki, jak można już w tym momencie łatwo przewidzieć. Po pobraniu linku, zalogowaniu i podaniu kodów blik sprawca z jego konta wypłacił pieniądze w kwocie ponad 34 000 złotych.

Koniec historii. Prosta rada: czytajmy regulamin portali sprzedażowych, uchronimy się wtedy przed takimi sytuacjami.

KMP Elbląg