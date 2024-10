Turystyczny rekord w Pasłęku. Coraz więcej osób odwiedza to miasto

Są powody do dumy. Z końcem września 2024 roku punkt Informacji Turystycznej w Pasłęku zakończył swoją działalność w sezonie letnim, a ratusz z dumą informuje o osiągniętym sukcesie. Statystyki pokazują, że punkt stał się istotnym miejscem dla odwiedzających, oferując cenne porady i informacje o regionie.

Jak informuje pasłęcki ratusz, punkt Informacji Turystycznej w Pasłęku zakończył swoją działalność w tym sezonie.

— Jak pokazują statystyki, był ważnym miejscem dla odwiedzających, oferującym cenne porady i informacje o regionie. Cieszy fakt, że w tym sezonie przyciągnął aż 4176 turystów, co pokazuje rosnące zainteresowanie tym miejscem — urzędnicy z Pasłęka nie kryją zadowolenia.

Nic dziwnego. Pasłęk to miejsce, które z pewnością zasługuje na uwagę. Jego zabytkowe Stare Miasto, usytuowane na wzgórzu łagodnie opadającym w kierunku południowym i południowo-zachodnim, jest niezwykle fascynujące. Stare Miasto ma kształt czworoboku, a rynek wyróżnia się prostokątnym układem w stylu holenderskim. Ulica Bolesława Chrobrego, będąca najszerszą i najokazalszą w tym rejonie, otoczona jest pięknymi kamieniczkami w gotycko-barokowym stylu.

Mury obronne, które otaczają Stare Miasto, są jednymi z dłuższych w Polsce. Zostały wzniesione około 1320 roku i zachowały się w imponującym stanie. Ich długość to około 1200 metrów, a wysokość dochodzi do 8 metrów. Te historyczne konstrukcje nie tylko stanowią świadectwo przeszłości, ale również przyciągają turystów swoją atmosferą i pięknem.

W Pasłęku znajduje się również gotycki kościół św. Bartłomieja, zbudowany około 1350 roku. Po pożarze w 1543 roku został odbudowany w drugiej połowie XVI wieku, zachowując gotycką bryłę, a jego wnętrze zyskało barokowy wystrój. Główny ołtarz z 1687 roku, dzieło mistrza Riga z Królewca, to kolejny z powodów, dla których warto odwiedzić ten zabytkowy obiekt.

Na rynku, przy ul. Chrobrego, znajduje się gotycko-renesansowy ratusz z 1380 roku, który przeszedł wiele przemian. W XV wieku dobudowano do niego gotycki podcień, a w 1558 roku późnorenesansowy szczyt. Niestety, w 1945 roku ratusz został zniszczony w 80 procentach, ale udało się go zrekonstruować i oddać do użytku w 1961 roku.

Warto także zwrócić uwagę na zabytki poza miejskimi murami, takie jak klasycystyczne kamienice przy ul. ks. Osińskiego czy neogotycki kościół św. Józefa z 1855 roku, obecnie będący greckokatolicką cerkwią. Ten budynek, zaprojektowany dla katolickiej mniejszości w Pasłęku, był wielokrotnie rozbudowywany. Obok niego znajduje się kapliczka z 1923 roku, upamiętniająca poległych podczas różnych wojen mieszkańców miasta.

Pasłęk z jego bogatą historią, architekturą i pięknem niewątpliwie przyciąga turystów, a osiągnięcie 4176 odwiedzin w sezonie 2024 jest doskonałym dowodem na jego rosnącą popularność. To miejsce, które naprawdę warto odwiedzić i odkryć na nowo.

Opr. raz