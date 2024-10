Koncert fortepianowy z okazji Narodowego Święta Węgier w Bibliotece Elbląskiej. Wstęp wolny

Występowała na festiwalach i konkursach, takich jak Bogotá International Piano Festival w Columbii, East China Normal University, Pacific Stars International Piano Competition, Southeastern Piano Festival i wiele innych. Éva Polgár jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Franza Liszta w Budapeszcie i Akademii Sibeliusa w Helsinkach. Uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych w zakresie gry na fortepianie na University of North Texas. Jest adiunktem fortepianu na East Tennessee State University i członkiem zarządu Southern California Chapter i krajowej organizacji American Liszt Society.Występowała na festiwalach i konkursach, takich jak Bogotá International Piano Festival w Columbii, East China Normal University, Pacific Stars International Piano Competition, Southeastern Piano Festival i wiele innych.

Występowała w Carnegie Hall, Kennedy Center, Leipzig Gewandhaus i Vigadó Concert Hall w Budapeszcie, a także w innych znanych miejscach. Jej występy koncertowe obejmują koncerty z takimi legendarnymi dyrygentami, jak Okko Kamu i Tamás Vásáry. W zakresie przedsięwzięć interdyscyplinarnych współpracuje z artystą wizualnym Sándorem Vály. Ich eksperymentalne albumy muzyczne były emitowane przez fińskie radio.

W programie:

- in A flat Major, Op. 22/Juliusz Zarębski (1854-1885)

- Ballade No. 1 in G minor, Op. 23/Frédéric Chopin (1810-1849)

- Au bord d’une source, S. 160/Franz Liszt (1811-1886)

- Les jeux d’eaux à la villa d’Este, S. 163/Liszt

- Méditation sur un motif de Claude Debussy (1907)/Zoltán Kodály (1882-1967)

- Seven pieces Op. 11/Kodály

- No. 6 Székely nóta (Székely song)

- No. 2 Székely keserves (lament)

- Consolations No. 3 in D flat Major, S. 172/Liszt

- Études de concert No. 3 in D flat Major, S. 144/Liszt

- Scherzo No. 2 in B flat minor, Op. 31 /Chopin

Biblioteka Elbląska