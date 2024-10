Zakończyły się utrudnienia na S7 po karambolu w Borkowie. W zderzeniu 21 pojazdów zginęły 4 osoby [ZDJĘCIA]

Zakończyły się utrudnienia na S7 w Borkowie (pomorskie) po karambolu, do którego doszło na remontowanym odcinku drogi w kierunku Gdyni. W zderzeniu 21 pojazdów zginęły cztery osoby, a 12 zostało rannych. Zatrzymany został kierowca jednej z ciężarówek, która najechała na inne samochody.

Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Rafał Taranowski poinformował w sobotę, że po godz. 9 na S7 w kierunku Gdyni, między wjazdem Lipce a Gdańsk Południe, zakończyły się utrudnienia w ruchu. W piątek po godz. 23 doszło tam do zderzenia 18 samochodów osobowych i trzech ciężarowych.

"W zdarzeniu brało udział 21 pojazdów, kilka z nich zapaliło się. Śmierć poniosły cztery osoby, a 12 osób zostało rannych" – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska. Policja informowała, że wśród poszkodowanych są dzieci.

Według wstępnych ustaleń policji 37-letni kierujący pojazdem ciężarowym z naczepą najechał na tył poprzedzających pojazdów. Decyzją prokuratora mężczyzna został zatrzymany. Został przebadany na zawartość alkoholu przez policjantów, był trzeźwy. Zabezpieczono krew do dalszych badań. Policjanci zabezpieczyli również do badań mechanoskopijnych pojazd, którym kierował 37-latek.

W czynności na miejscu wypadku zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów, którzy pod nadzorem prokuratora wykonywali m.in. oględziny miejsca wypadku, zabezpieczano ślady, rozmawiano ze świadkami i ustalano osoby pokrzywdzone, do których funkcjonariusze docierali w szpitalach, do których zostali przetransportowani przez ratowników. Do oględzin policjanci wykorzystali również skaner 3D.

Do godz. 9.17 w sobotę ruch na jezdni był całkowicie zablokowany. Na węźle Gdańsk Lipce w stronę Gdyni policjanci zorganizowali objazd DK 91.