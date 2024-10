Kocham Cię Życie! Różowy Marsz Zdrowia znów przeszedł ulicami Elbląga

Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi, w którym szczególną uwagę poświęca się profilaktyce nowotworów piersi. Kampanie edukacyjne i akcje społeczne mają na celu przypomnienie kobietom, jak ważne są regularne badania oraz samokontrola. Dobrze wiedzą o tym elbląska Amazonki, które już od ponad 20 lat organizują w Elblągu Marsz Zdrowia "Kocham Cię, Życie". Niestety wydarzenia edukacyjne to wciąż za mało. Najnowsze dane obnażają smutną prawdę: aż 40 proc. kobiet w Polsce nie pamięta o regularnych badaniach piersi. Co więcej, niemal połowa Polek rzadko lub wcale nie wykonuje samobadania.

W sobotę 19 października elbląskie Amazonki kolejny raz przeszły ulicami miasta w różowym marszu. Przyświecało im piękne hasło „Kocham Cię życie”!

— Takie marsze to rodzaj profilaktyki i sposób na przypomnienie społeczeństwu — i kobietom i mężczyznom — że można cieszyć się życiem, wtedy gdy jesteśmy zdrowi. A żeby być zdrowym, trzeba się kontrolować. Nasza akcja pomaga zwrócić uwagę społeczeństwa na to, jak ważne są badania profilaktyczne — podkreśliła Danuta Tchorowska, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek.

Na różowy marsz do Elbląga już od wielu lat przyjeżdża pan Janusz. Zawsze ma przy sobie róże, które rozdaje uczestniczkom marszu. W ty roku rozdał ich aż 450.

— Od 13 lat przyjeżdżam na marsz. 11 lat temu pochowałem moją Anię, której obiecałem, że będę co roku przyjeżdżał tu z kwiatami. Jeśli będę zdrowy, to przyjadę też za rok — przekazał pan Janusz.

Rak piersi nie wybiera – może dotknąć każdą z kobiet. Regularne USG, badanie piersi przez ginekologa i samobadanie mogą uratować życie.

— Profilaktyka, profilaktyka i promocja. To są najważniejsze rzeczy. Nie może nikt powiedzieć, że w tej chwili ma utrudniony dostęp do cytologii czy mammografii. Zapraszamy na badania wszystkie kobiety – i te, które są tutaj dzisiaj, i te, których tu nie ma. Powiedzcie im, że badania nie bolą, a często ratują życie. Ulepszają też proces leczenia — podkreśliła Elżbieta Gelert, dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Polki zaniedbują profilaktykę raka piersi

Najnowsze dane z raportu „Polka u ginekologa 2024”, opracowanego przez agencję SW Research na zlecenie Kliniki.pl, obnażają smutną prawdę: wciąż zbyt wiele kobiet w Polsce zaniedbuje podstawowe działania profilaktyczne.

Jednym z elementów profilaktyki raka piersi jest badanie USG, które pozwala na wczesne wykrycie zmian w piersiach. Niestety, zaledwie 26,7 proc. Polek wykonuje to badanie przynajmniej raz w roku. Co więcej, aż 38,1 proc. kobiet nie robi tego badania wcale lub wykonuje je nieregularnie. To oznacza, że niemal 4 na 10 kobiet naraża się na ryzyko wykrycia nowotworu w zaawansowanym stadium, gdy leczenie może być już trudniejsze i mniej skuteczne.

Badanie piersi u ginekologa – dlaczego to pomijamy?

W trakcie wizyty u ginekologa badanie piersi powinno być standardem, a mimo to aż 40,3 proc. kobiet nie pamięta o regularnym poddawaniu się temu badaniu. Jedynie 29,3 proc. Polek wykonuje je przynajmniej raz w roku. Ginekolog, dzięki swoim umiejętnościom, może wykryć zmiany, które mogą umknąć podczas samobadania. Zaniedbanie tej części wizyty ginekologicznej to ryzykowanie własnym zdrowiem.