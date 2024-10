16 katarzynek z Warmii wejdzie do grona błogosławionych. Jest już data

W przyszłym roku 16 Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny zamordowanych przez radzieckich żołnierzy w 1945 roku zostanie włączonych do grona błogosławionych. Uroczystości odbędą się 31 maja 2025 roku w Braniewie przy kościele św. Katarzyny - podało Zgromadzenie.

— Data ogłoszenia beatyfikacji Sióstr męczenniczek została uzgodniona między Zgromadzeniem a metropolitą warmińskim. W przyszłym roku mija 80 lat od zakończenia II wojny światowej i od męczeńskiej śmierci Sióstr. Dzień 31 maja to święto Nawiedzenia Matki Bożej, które jest ważnym dniem dla Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny — wyjaśnia siostra Angela Krupińska.

Jak dodała, dla Zgromadzenia będzie to niezwykła uroczystość. — Przez tyle lat nie można było mówić o męczeńskiej śmierci Sióstr, o okolicznościach i szczegółach śmierci. Proces trwał 20 lat i nie było łatwo znaleźć żyjących świadków i zebrać wszystkie dokumenty. Ale w końcu doczekałyśmy się. To ogromna radość mieć w Zgromadzeniu tyle błogosławionych, to coś niezwykłego — podkreśliła.



Dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej ks. prof. Andrzej Kopiczko przypomniał, że proces rozpoczął się z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. — Zachęcone pozytywnym zakończeniem beatyfikacji swojej założycielki, Reginy Protmann, Zgromadzenie podjęło wezwanie papieża Jana Pawła II, by opracować martyrologium Kościoła z męczennikami z XX w. Wśród nich były także Siostry Katarzynki, zamordowane w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej. Śmierć męczeńską poniosło wówczas 16 zakonnic — wyjaśnia ks. prof. Andrzej Kopiczko, który przewodniczy Komisji Historycznej w tym procesie

Postulatorem dla tego procesu została 18 marca 2003 roku siostra Józefa Krause. Starania poparł arcybiskup Edmund Piszcz (1929-2022). Następnie uzyskano pozytywną opinię Konferencji Episkopatu Polski i zgodę Kongregacji ds. Świętych przy Stolicy Apostolskiej. 8 grudnia 2004 r. został zaprzysiężony w Braniewie Trybunał Diecezjalny z promotorem sprawiedliwości ks. prof. Lucjanem Świto i przewodniczącym Komisji Historycznej ks. prof. Andrzej Kopiczko.

9 grudnia 2006 r. zakończono proces na szczeblu diecezjalnym i wówczas dokumentacja, licząca prawie 2000 stron dostała przekazana do Rzymu. Podjęto też prace nad napisaniem pozycji na temat męczeństwa kandydatek na ołtarze.

— Komisja Historyczna, przy największym zaangażowaniu siostry Magdaleny Krebs, zebrała wszystkie dostępne źródła do opracowania życiorysów i okoliczności męczeńskiej śmierci Sióstr. Trybunał Diecezjalny natomiast przesłuchał ok. 60 świadków w Polsce i Niemczech, a także członków Komisji Historycznej. Dotarto m.in. do rodzin zamęczonych Sióstr i innych osób, które albo znały Siostry, albo słyszały o okolicznościach śmierci — podkreśla ks. prof. Kopiczko

Zamordowane siostry pochodziły z różnych miejscowości, także z części mazurskiej diecezji warmińskiej, ale w zdecydowanej większości były to Warmiaczki. Na historycznej Warmii miały one najwięcej swoich placówek, zatem i powołania rodziły się zazwyczaj w miejscowościach, w których owocnie pracowały jako pielęgniarki, opiekunki w domach dziecka, czy też posługując w kościołach.

W archidiecezji warmińskiej obecnie trwają jeszcze procesy beatyfikacyjne Sługi Bożego kardynała Stanisława Hozjusza (najdłużej, już kilkadziesiąt lat), Sługi Bożej Barbary Samulowskiej (od 2004 r.), ofiar komunizmu ks. Józefa Steinki i towarzyszy (od 21 VIII 2007 r.) i ofiar nazizmu ks. Bronisława Sochaczewskiego i towarzyszy (też od 21 VIII 2007 r.).

oprac. ih (PAP)