Elbląg: Jest wyrok dla byłego pracownika szpitala za posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej

Sąd Rejonowy w Elblągu skazał 62-letniego Dariusza C. na 2 lata pozbawienia wolności za posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Mężczyzna ma też zakaz pracy z małoletnimi.

W czwartek, 24 października, przed Sądem Rejonowym w Elblągu stanął były pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Dariusz C. został oskarżony o to, że w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem przechowywał na laptopie, dysku zewnętrznym oraz w telefonie w celu rozpowszechnienia 275 plików graficznych i filmowych przedstawiających treści pornograficzne z udziałem małoletnich,oraz treści związane z posługiwaniem się zwierzęciem. Miał też za pośrednictwem internetu rozpowszechnić je w postaci 5 plików graficznych.

Wyrok dla Dariusza C. zapadł już podczas pierwszej rozprawy. Sąd Rejonowy w Elblągu skazał go na 2 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Mężczyzna ma też zakaz pracy z małoletnimi. Wyrok jest nieprawomocny.

Skazany w pierwszej instancji 62-latek — przypomnijmy — pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu jako pielęgniarz. Z uwagi na to, że od kwietnia przebywa w areszcie, jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu z mocy prawa. Dariusz C. nie był wcześniej karany, a w lipcu przeszedł na emeryturę. Już w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do zarzuconego mu czynu.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego pielęgniarza złożył komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Przestępstwo zostało ujawnione w związku z monitoringiem internetu.

