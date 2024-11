Niech uroczystość Wszystkich Świętych będzie czasem refleksji i modlitwy

Kościół katolicki 1 listopada obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W polskiej tradycji jest to również dzień zadumy i odwiedzania grobów bliskich.

W przesłaniu opublikowanym z tej okazji na stronie Konferencji Episkopatu Polski abp Wojda zaznaczył, że 1 i 2 listopada są okazją do zatrzymania się i podjęcia refleksji nad naszą wiarą.

– Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to wyjątkowa okazja do tego (...), abyśmy pomyśleli o tych, którzy odeszli – o świętych, którzy już są w radości życia wiecznego, o zmarłych, którzy są w drodze do życia wiecznego, i o nas samych, którzy jeszcze tutaj jesteśmy na ziemi i którzy podążamy drogą wiary – powiedział.

Przewodniczący Episkopatu zachęcił, aby dni, w których odwiedzamy cmentarze, stały się czasem wdzięczności "za dobry przykład tych, którzy obok nas żyli, a już odeszli" oraz czasem troski o naszą wiarę.

– Niech to będzie czas refleksji, czas medytacji, czas modlitwy, czas otwierania się na dar wiary – zaapelował przewodniczący KEP.

– My, jako wierzący, podążamy tą samą drogą i wierzymy, że również – za świętymi, za ich przykładem, ich drogą – dotrzemy kiedyś do ostatecznego spotkania z Bogiem – dodał abp Wojda.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najstarszych chrześcijańskich świąt. Jej geneza sięga pierwszych wieków, kiedy Kościół oddawał cześć męczennikom, a wierni nawiedzali ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. Święto to dla całego Kościoła ustanowił w 935 r. papież Jan XI.

Zgodnie z tradycją w uroczystość Wszystkich Świętych wierni odwiedzają cmentarze, na których pochowani są ich krewni i przyjaciele. Znicze, które stawia się tego dnia na nagrobkach, symbolizują nadzieję i pamięć o osobach, które odeszły, a kwiaty są symbolem bezinteresownej miłości.

PAP