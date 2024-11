Elbląg: Budżet obywatelski trafił do prokuratury. Papierowe karty do głosowania wzbudziły podejrzenia urzędników

Aż 415 papierowych kart do głosowania w tegorocznym budżecie obywatelskim wzbudziło podejrzenia urzędników elbląskiego ratusza. Ale to nie wszystko. Urząd Miejski stwierdził również przypadki posługiwania się cudzymi danymi. Teraz sprawą zajmie się prokuratura.

Prezydent Elbląga w poniedziałek 28 października złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa podczas głosowania w budżecie obywatelskim 2025.

— Zawiadomienie dotyczy między innymi fałszowania dokumentów poprzez posłużenie się cudzymi danymi osobowymi do wypełnienia kart do głosowania (zastrzeżenia pracowników UM budzi 415 kart do głosowania), posłużenia się cudzymi danymi osobowymi w celu wypełnienia i podpisania oświadczeń o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu (zakwestionowano 4 oświadczenia). Ujawniono także przypadek oddania głosu przez tę samą osobę zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej — poinformowała Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

W zawiadomieniu do prokuratury znalazły się jednak braki formalne, dlatego też wezwano pełnomocnika działającego w imieniu elbląskiego ratusza do ich uzupełnienia. Po ich uzupełnieniu zawiadomieniu ma zostać nadany dalszy bieg.

Głosowanie w budżecie obywatelskim ma zostać powtórzone. Dokładne szczegóły ratusz poda w tym tygodniu.

EG