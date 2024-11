Zdrowa Woda i Nocna Zmiana Bluesa zagrają w Bibliotece Elbląskiej. Odbierz bezpłatną wejściówkę

O zespołach

Sławek Wierzcholski i stworzona przez niego Nocna Zmiana Bluesa, to również najstarsi, nieprzerwanie działający wykonawcy z kręgu bluesa w naszym kraju. Od ponad 40 lat, bez najmniejszej przerwy, podróżują i koncertują, dzieląc się swoją muzyczną pasją. Na imponujący dorobek artystyczny grupy składa się 28 wydanych płyt (3 LP, 4 DVD, 21 CD). 4 z nich osiągnęły status „Złotej Płyty”. Są wśród nich też płyty nagrane z takimi wybitnymi artystami jak m.in. Dżem, Krystyna Prońko czy Wojciech Karolak. Wytwórnia WARNER wydała przed pięciu laty podwójny CD Nocnej Zmiany Bluesa w prestiżowej serii „Złota kolekcja”.

Choć zaczynali jako ortodoksyjni bluesmani, w trakcie czterech dekad działalności, Sławek i jego zespół wykreowali własny, niepowtarzalny styl, będący fuzją bluesa, folku, jazzu i piosenki autorskiej. Sławek jest autorem całego repertuaru grupy i wielu prawdziwych przebojów, jak „Szósta zero dwie”, „Blues mieszka w Polsce”, „John Lee Hooker” czy „Chory na bluesa”. Sławek Wierzcholski to wirtuoz harmonijki i autor dwóch popularnych podręczników gry na tym instrumencie. Przez 30 lat był też prezenterem Polskiego Radia, organizatorem festiwali bluesowych a przede wszystkim człowiekiem „Chorym na bluesa”! Za swe zasługi i osiągnięcia artystyczne, Sławek został uhonorowany srebrnym medalem „Gloria Artis”. Swe charakterystyczne brzmienie Nocna Zmiana Bluesa wypracowała w trakcie tysięcy koncertów w klubach i na festiwalach w kraju i całej praktycznie Europie. Koncertowała również w Zimbabwe i w Stanach Zjednoczonych, na festiwalu „International Blues Challenge” w Memphis. Grają już od czterdziestu lat... A ciągle promieniują energią i radością grania! Z łatwością nawiązują kontakt z każdą widownią, której udziela się pozytywna atmosfera koncertu.

Zespół Zdrowa Woda powstał w 1988 r. i już w tym samym roku wystąpił w katowickim Spodku jako laureat festiwalu „Rawa Blues”. W 1989 r. wystąpił na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki, gdzie został zakwalifikowany do „Złotej Dziesiątki” polskich zespołów młodzieżowych oraz wziął udział w koncercie finałowym Festiwalu Opole '89. Kolejne lata przyniosły m.in.: występy na finałach Rawy (1992,1993), koncert finałowy festiwalu Jarocin (1992,1993) oraz zaproszenia na festiwale: Bluesada do Szczecina (1992, 1993, 2000), Muzyczny Camping w Brodnicy (1992, 1993, 1994, 1998), Olsztyńskie Noce Bluesowe (1994,1998, 2000), Fama '93, Blues nad Bobrem, Jesień z Bluesem w Białymstoku, Mokotowską Jesień Muzyczną, Blues Express, Suwałki Blues Festiwal, Solo Życia (2013), Przystanek Woodstock (1995, 1998, 2017). W latach 1991-1993 zespół był związany z agencją „Zjednoczone Słonie” Waltera Chełstowskiego. W 1992 r. wspólnie z Jerzym Owsiakiem, grupa zainicjowała akcję „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, z którą utożsamia się do dziś. Poza tym zespół brał udział w koncertach-akcjach: „S.O.S”, „Wojna z trzema schodami”, czy „Dwa Światy” z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, w koncercie „Żarnowiec '95”. W 2016 roku zespół w Studiu Nagrań Radia Łódź nagrał, a potem wydał swoją kolejną płytę pt. „W tunelu”. Zdrowa Woda od początku swojego istnienia do chwili obecnej z wielkim powodzeniem koncertuje na polskich i zagranicznych scenach, a będzie to już nieprzerwanie 36 lat. W 2022 roku ukazała się jedenasta płyta zespołu pt. „Inny dom”, natomiast ich dwunasta płyta jest zapisem koncertowym z występu na Przystanku Woodstock z roku 2017.

Ilość wejściówek jest ograniczona. Jedna osoba może odebrać dwie wejściówki.

