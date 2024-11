Mieszkaniec Elbląga głodził swojego psa. Interweniowali policjanci

Policjanci z drugiego rewiru dzielnicowych ustalili, że pewien 23-letni elblążanin zaniedbuje swojego psa. Zwierzę na skutek interwencji trafiło do schroniska.

Policjanci przyjechali do jego mieszkania, w którym przebywał 23-latek podejrzewany o złe traktowane swojego psa. Funkcjonariusze zastali w lokalu ogólny nieporządek oraz zwierzęce odchody.

Podejrzenia policjantów potwierdziły się, bo w mieszkaniu przebywał też skrajnie wychudzony pies. Jego właściciel nie karmił go. Pies na skutek interwencji trafił do schroniska w Elblągu. Policjanci sporządzili dokumentację procesową. Warto pamiętać, że za znęcanie się nad zwierzęciem może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.