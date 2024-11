Braniewo: Zdesperowana kobieta zgłosiła się na policję. Jej mąż znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie

W niedzielę 3 listopada do braniewskiej komendy zgłosiła się zdesperowana kobieta, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przez męża przestępstwa znęcania się nad nią. Pokrzywdzona powiedziała, że mąż od ponad roku znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Będąc pod działaniem alkoholu, wszczynał awantury domowe, w których czasie wyzywał kobietę, szarpał za odzież i włosy, uderzał rękoma i kopał po całym ciele, a do tego grozi jej pozbawieniem życia. Dodatkowo poniżał ją i krytykował. Podczas awantury tego dnia, w którym już kobieta nie wytrzymała i przyszła po pomoc do jednostki Policji, uderzył ją zaciśniętą pięścią w twarz, szarpał i popychał, w wyniku czego doznała obrażeń ciała.Policyjne działanie musiało być zdecydowane i stanowcze. Rodzina objęta została procedurą Niebieskiej karty. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę przemocy domowej i osadzili w policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.