W obiektywie: Jesień w Kadynach. Dziennik Elbląski rozdaje prenumeraty za zdjęcia!

Kadyny to dawna letnia rezydencja cesarza Wilhelma II. Urzeka spokojem, ciszą i zabytkową zabudową. Według legendy miejscowość nosi swoją nazwę na cześć pruskiej księżniczki o imieniu Kadyna. Znajduje się tutaj jeden z kamieni Wilhelma II, które znaleźć można w wielu miejscach na Warmii i Mazurach.

Cesarz odwiedził Kadyny w 1899 roku i na pamiątkę tego wydarzenia przy drodze w pobliżu Pagórek ustawiono kamienny obelisk z dedykacją, której treść w wolnym tłumaczeniu brzmi: „W tym miejscu Jego Majestat nasz Najjaśniejszy Pan po raz pierwszy przybył do Kadyn”. Ta urocza miejscowość to też siedemnastowieczny pałacyk cesarski, dawny folwark, w którym działa obecnie hotel, i dąb Bażyńskiego — jeden z najgrubszych i najstarszych dębów w Polsce. Drzewo nazwane zostało tak ze względu na pierwszego właściciela Kadyn — rycerza Jana Bażyńskiego, którego Krzyżacy zwykli nazywać „kulawym bazyliszkiem”, bo tak dał im się we znaki.

