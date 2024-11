W sobotę Przystań Młodych w Ornecie. To już 18. edycja katolickiego wydarzenia organizowanego przez archidiecezję warmińską

Już w najbliższą sobotę, 23 listopada, Orneta zamieni się w duchowe centrum młodych katolików archidiecezji warmińskiej! Tegoroczna edycja Przystani Młodych jest organizowana pod hasłem „Ci, co zaufali Panu, bez zmęczenia idą”. Swój udział zapowiedziało już ponad tysiąc młodych osób.

Przystań Młodych to wydarzenie pełne wiary, nadziei i radości, które corocznie gromadzi młodych ludzi pod patronatem bł. Karola Acutisa. Dlaczego Orneta? Jak wyjaśnia ks. Kamil Wyszyński, diecezjalny duszpasterz młodzieży archidiecezji warmińskiej, to urokliwe warmińskie miasteczko, nazywane „miastem smoka”, nie zostało wybrane przypadkowo.

— Chcemy wybierać takie miejscowości, w których jest młodzież, i pokazywać, że nie wszystko musi dziać się w Olsztynie. Orneta to jedno z najpiękniejszych warmińskich miasteczek i jednocześnie jedno z najstarszych. Władze miasta wraz z powiatem lidzbarskim bardzo mocno zaangażowały się w to wydarzenie i otworzyły swoje drzwi szeroko na współpracę — relacjonuje ks. Wyszyński.

Szczególną inspiracją, nie tylko tegorocznej Przystani Młodych, jest bł. Karol Acutis, którego relikwie będą towarzyszyć uczestnikom podczas przemarszu ulicami Ornety. Ten młody, pełen pasji chłopak, który zmarł w wieku zaledwie 15 lat, jest wzorem dla współczesnej młodzieży. „Eucharystia jest moją autostradą do nieba” — mówił Karol, a te słowa stały się drogą dla setek młodych ludzi, którzy uczą się, jak łączyć wiarę z codziennym życiem.

Spotkanie rozpocznie się uroczystą mszą świętą w kościele św. Jana Chrzciciela, której przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Górzyński. Po Eucharystii ulicami miasta przejdzie radosny pochód z transparentami i flagami, na którego czele znajdą się młodzież i arcybiskup.

— Pokażemy Ornecie i całej diecezji, że młodzież jest obecna na Warmii, że potrafi być widoczna i zaangażowana, że wiara jest dla niej ważna. Młodzież chce iść za Panem Bogiem i chce iść w wartościach patriotycznych. To będzie niesamowite świadectwo — dodaje diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Dalszy program wydarzenia, już w hali sportowej, to prawdziwy festiwal radości! Wystąpi Tau, chrześcijański raper, którego nawrócenie nakłania do zmiany życia, a także znany z TikToka influencer Prawo Marcina, który podzieli się świadectwem wiary i zainspiruje młodych do odkrywania swoich wartości.

— Na scenie będzie młodzież, tam nie zobaczycie księży. Będą wolontariusze, będzie sama młodzież, więc tak naprawdę cała impreza jest mówiona przez młodych ludzi, którzy chcą dawać świadectwo, że wierzą — zapowiada ks. Wyszyński.

Jednak najważniejszym punktem spotkania, w którym swój udział zapowiedziało już ponad tysiąc młodych osób z całej archidiecezji, nie są występy sceniczne, lecz spotkanie z Panem Jezusem. W kaplicy obok sceny przez cały czas wystawiony będzie Najświętszy Sakrament, gdzie młodzież znajdzie ciszę i będzie mogła się wyspowiadać.

— To niesamowite doświadczenie, że młodzież chce się tam zatrzymać, pomodlić, skorzystać z sakramentów, będzie się spowiadała. Kaplica będzie przygotowana, żeby młodzież mogła się wyciszyć i podziękować Panu Bogu za swoją młodość — zaznacza duszpasterz młodzieży.

— Na koniec Pan Jezus w monstrancji zostanie wniesiony na scenę i przez kilka minut będziemy wspólnie Go adorować — dodaje.

Tegoroczna Przystań Młodych w Ornecie to już osiemnasta edycja tego wyjątkowego wydarzenia organizowanego przez archidiecezję warmińską. Przystań Młodych nie jest jedynie lokalnym spotkaniem, ale częścią ogólnoświatowego ruchu zainspirowanego Światowym Dniem Młodzieży. Przystań Młodych to odpowiedź na papieskie wezwanie do angażowania młodych ludzi w życie Kościoła i doświadczenia wspólnoty wiary.

Stanisław Kryściński