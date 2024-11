Motomikołaje znów przywiozą dzieciom radość. Przed nami świąteczna parada motocyklowa

Już w najbliższą niedzielę, 1 grudnia, motomikołaje tradycyjnie wezmą udział w świątecznej paradzie, a następnie odwiedzą dzieci w placówkach opiekuńczych, podopiecznych DPS przy ul. Kasprzaka i małych pacjentów oddziałów pediatrycznych. A wszystko po to, by zobaczyć uśmiech na ich twarzach.

— Chcąc, aby tradycji stało się zadość, ponownie powędrujemy do naszych dzieciaków z elbląskich domów dziecka oraz nowego oddziału pediatrii w szpitalu przy ul. Komeńskiego — przekazuje Patrycja Mazurowska, koordynatorka akcji.

W tym roku motomikołaje odwiedzą też nowo powstałą placówkę opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Mazurskiej.

— Naszym celem jest obdarowanie wszystkich dzieci paczką słodyczy i jak się uda, to czymś wyjątkowym. Nowej placówce przy ul. Mazurskiej chcemy przekazać rzeczy, których tam brakuje. Będą to przedmioty codziennego użytku, chemia, artykuły pierwszej potrzeby i higieniczne. Oczywiście zawitamy też do naszych milusińskich z domu pomocy społecznej przy ul. Kasprzaka, aby przekazać najpotrzebniejsze rzeczy dla niepełnosprawnych dzieci — wylicza Patrycja Mazurowska.

I dodaje: — Zadanie jak co roku nie jest łatwe, ponieważ będziemy mieli do obdarowania szczęściem ponad 150 dzieciaczków, ale kto da radę, jak nie my.

— Zapraszamy wszystkich do okazania swojego serducha i zaangażowania się w pomoc, bo tylko wspólnie możemy dać tak dużo radości — zachęca koordynatorka akcji.

Świąteczna parada motocyklowa wyruszy w niedzielę, 1 grudnia, o godz. 11 spod Bramy Targowej.

Motomikołaje z Elbląga już po raz kolejny zorganizowali akcję, która ma na celu pomoc potrzebującym dzieciom. Po raz pierwszy motocykliści z grupy Moto Elbląg — przypomnijmy — odwiedzili dzieci w elbląskich szpitalach w 2007 roku.

— Zaczęło się od skromnych słodyczy; taki gest i odruch dobrego serca od motocyklistów z Elbląga. W tym momencie, znając potrzeby dzieci, staramy się pomagać im w Dniu Dziecka i na mikołajki oraz w miarę możliwości także na bieżąco — jeśli oczywiście mamy jakieś pieniądze z poprzednich akcji — mówi Patrycja Patynka, która od 2016 roku także koordynuje motomikołajową akcję.

EG