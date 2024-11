Braniewo: Napadł na znajomego w jego mieszkaniu

Na trzy miesiące do aresztu trafił 31-letni mieszkaniec Braniewa, który zaatakował swojego znajomego w jego mieszkaniu i ukradł mu telefon komórkowy. Kilka godzin później został zatrzymany przez policjantów z Braniewa. Rozbój zagrożony jest karą od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Do braniewskiej komendy zgłosił się mieszkaniec Braniewa, który zawiadomił, że w znany mu osobiście mężczyzna przyszedł do jego mieszkania i przy użyciu przemocy i gróźb karalnych dokonał kradzieży jego telefonu komórkowego.

Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwania tego mężczyzny. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Po krótkich poszukiwaniach policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie rozboju i osadzili w policyjnej celi. Zebrany przez policjantów w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na skierowanie wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z definicją, rozbój polega na tym, że sprawca dopuszcza się kradzieży, używając przemocy wobec człowieka, lub grozi natychmiastowym jej użyciem. Minimalny wyrok za rozbój to pozbawienie wolności na 2 lata.

KPP Braniewo