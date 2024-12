Napad na bankomat w Markusach. Trzech mieszkańców Elbląga stanie przed sądem

W nocy z 6 na 7 lutego br. trzech mieszkańców Elbląga chciało włamać się do bankomatu w Markusach, który był umieszczony w ścianie placówki bankowej. Do napadu dobrze się przygotowali — mieli ze sobą butlę gazową i benzynę, dzięki którym podpalili bankomat, licząc na to, że wybuchnie.

— Z uwagi na brak wybuchu i uruchomienie alarmu zamierzonego celu nie osiągnęli, przy czym w ten sposób zniszczyli mienie w postaci bankomatu, powodując straty w wysokości niespełna 315 tys. zł na szkodę banku i ubezpieczyciela — poinformował Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Oskarżeni to 31-letni Tomasz G., 33-letni Tomasz K. i 34-letni Michał P. Usłyszeli zarzut usiłowania dokonania włamania do bankomatu w Markusach w celu przywłaszczenia znajdujących się w nim pieniędzy. Odpowiedzą też za zniszczenie mienia znacznej wartości. W bankomacie w chwili napadu znajdowało się prawie 209 tys. zł.

— Tomasz G. i Tomasz K. przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Michał P. wyjaśniał, że przywiózł współpodejrzanych na miejsce, ale o zamiarze popełnienia przestępstwa nie wiedział — przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu.

Wobec mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji (polegającego na zobowiązaniu do stawiennictwa w KMP w Elblągu dwa razy w tygodniu) oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania ze sobą, a w przypadku Michała P. także poręczenie majątkowe w kwocie 10 tys. zł. Tomasz K. i Michał P. nie byli dotychczas karani, natomiast Tomasz G. skazany był za znęcanie się nad osobą najbliższą (art. 207 § 1 k.k.). Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 25 lutego 2025 roku.