Śmierć zamiast ogniska: 15 lat pobawienia wolności dla Cezarego G. za spowodowanie śmiertelnego wypadku w Ogrodnikach

Przypomnijmy. Cezary G. został oskarżony o to, iż 14 października 2023 roku nie mając uprawnień do kierowania samochodem, jechał pod wpływem narkotyków niesprawnym autem około 145 km/h i spowodował wypadek pod Milejewem, w którym zginęła 17-letnia Nikola z Elbląga, a jej chłopak doznał rozległych obrażeń ciała.

Cezaremu G. przedstawiono również zarzuty dotyczące posiadana i udostępniania narkotyków swoim dwóm znajomym, również byli uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.

W poniedziałek 9 grudnia zapadł nieprawomocny wyrok w tej sprawie. Sędzia prowadzący proces nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że Cezary G, dokonał wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd zaznaczył, że za uznaniem Cezarego G. za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów przemawiał materiał dowodowy zebrany w sprawie, opinie biegłych oraz zeznania świadków. I dodał, że tylko młody wiek sprawcy zadecydował o tym, że nie wymierzono mu najwyższej możliwej kary.

— Sąd miał możliwość wymierzenia kary nawet 20 lat pozbawienia wolności, jednak wziął pod uwagę wiek oskarżonego, natomiast nie znalazł żadnych innych podstaw ani okoliczności łagodzących, aby ten wyrok był mniejszy. Oskarżony wykazał się brakiem szacunku dla podstawowych norm prawnych. Nie dość, że nigdy nie miał prawa jazdy, samochód był nieubezpieczony, bez badań i w bardzo złym stanie technicznym, to jeszcze styl jazdy, który reprezentował na tak krótkim odcinku drogi, przemawia za wymierzaniem takiej kary. Sąd miał też na uwadze nieodwracalne skutku czynu spowodowanego przez oskarżonego — zgon pokrzywdzonej Nikoli N. i ciężki uszczerbek na zdrowiu Mateusza P. Kara 15 lat pozbawienia wolności w ocenie sądu jest sprawiedliwa, słuszna i adekwatna do czynów przypisanych oskarżonemu — tłumaczył sędzia po ogłoszeniu wyroku.

Dodatkowo wobec Cezarego G. orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Oskarżony będzie też musiał zapłacić rodzicom i chłopakowi zmarłej nastolatki nawiązki w kwocie po 10 tys. zł i wpłacić 7 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Po ogłoszeniu wyroku matka zmarłej nastolatki nie chciała go skomentować, było to dla niej zbyt trudne. Natomiast płaczącemu ojcu Nikoli udało się powiedzieć dziennikarzom kilka słów: — Brakuje mi mojej córki. Uważam, że oskarżony za to, co zrobił, powinien dostać dożywocie, aby nikogo już nigdy nie skrzywdził. Córka to było moje szczęście, które dostałem w życiu, a on mi je zabrał.

A adwokat Paweł Sznajderowicz, pełnomocnik ojca Nikoli dodał: — Kara nas nie satysfakcjonuje, będziemy odwoływać się do sądu drugiej instancji. Zdaniem mojego klienta tylko kara 20 lat pozbawienia wolności czyni zadość. Wiadomo, że życia jego córki to nie zwróci, ale da takie poczucie sprawiedliwości i lekcję dla innych młodych ludzi, aby nie prowadzili po narkotykach.