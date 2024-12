Teen Challenge Elbląg zaprasza na X Wigilijne Spotkanie "Nie jesteś sam" na dworcu

Już po raz dziesiąty Teen Challenge Elbląg organizuje Wigilijne Spotkanie, które ma na celu wsparcie osób wykluczonych społecznie, samotnych i dotkniętych kryzysem bezdomności.

— W piątek, 20 grudnia, o godzinie 17 na elbląskim placu Dworcowym spotkamy się z najbardziej potrzebującymi mieszkańcami naszego miasta. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa nie tylko ze względu na świąteczną atmosferę, ale również dlatego, że to już dziesiąte takie wydarzenie organizowane przez misję Teen Challenge. Naszym celem jest wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, by poczuły, że nie są same — mówi Piotr Grzeszczuk, prezes elbląskiego oddziału Teen Challenge.

Dzięki zaangażowaniu licznych partnerów: stowarzyszeń, szkół, firm oraz wolontariuszy możliwe jest przygotowanie wigilii o wyjątkowym charakterze społeczno-charytatywnym.



W programie spotkania przewidziano m.in. wspólne kolędowanie, dzielenie się Słowem Bożym, modlitwę, gorące wigilijne posiłki, a także wydawanie jedzenia na wynos. Uczestnicy otrzymają świąteczne kartki, upominki i prezenty. Menu obejmuje tradycyjne potrawy, takie jak pierogi, paszteciki, bigos, zupa grzybowa, sałatki, ciasta i inne świąteczne specjały. — Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę inicjatywę. To dzięki ludziom dobrej woli możemy wspólnie stworzyć coś tak pięknego i dać potrzebującym odrobinę radości i wsparcia w tym szczególnym czasie — dodaje Grzeszczuk.

— Tego dnia nikt nie będzie samotny i głodny. Każdy, kto przyjdzie, dostanie prowiant na wynos i słodki upominek — podkreśla prezes Teen Challenge.

EG