Kuba Sienkiewicz gościem Salonu Polityki: Rozmowa i koncert

Salony Polityki to dyskusje o tematyce społeczno-kulturalnej prowadzone przez dziennikarzy Tygodnika Polityka. Spotkania w Salonie Polityki na mapę kulturalną Elbląga po pandemicznej przerwie wróciły w listopadzie tego roku, wcześniej od roku 2003 odbywały się cyklicznie.

Kuba Sienkiewicz – autor, kompozytor, lider zespołu Elektryczne gitary, dr. nauk medycznych, aktor, neurolog. Absolwent, a później wykładowca Akademii Medycznej w Warszawie. Twórca wielu hitów, które stały się ikonami muzycznymi polskiej muzyki rozrywkowej. Od blisko czterdziestu lat bawi i uczy kolejne pokolenia słuchaczy ,,Jestem z miasta”, „Dzieci wybiegły”, ,,Co Ty tutaj robisz”, ,,To koniec” czy ,,Kiler” to tylko niektóre z przebojów artysty. Sprzedał ponad 1,5 miliona płyt i zagrał ponad 2000 koncertów. Jest członkiem ZAiKS-u, SAWP-u i PFM-u. Gra na gitarze i śpiewa.

Kubie Sienkiewiczowi na scenie towarzyszyć będzie występujący z nim od wielu lat Łukasz Dąbrowski, grający na akordeonie.

Wejściówki na wydarzenie są do odbioru od dn. 03.12.2024 r. w Centrum Obsługi Czytelnika. Ilość miejsc jest ograniczona.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Bibliotekę Elbląską, Tygodnik Polityka i Miasto Elbląg.



Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska