Przed nami Braniewski Jarmark Mikołajkowy 2024

— Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, na który wielu z nas czeka z utęsknieniem cały rok. Zależy nam na tym, by mieszkańcy oraz goście odwiedzający Braniewo jak najpełniej odczuli wyjątkową atmosferę świąt. Ważną rolę w tym kontekście odgrywają świąteczne iluminacje, dlatego tak dużą rolę przykładamy do ich uroczystego uruchomienia — w licznym gronie współmieszkańców i przy akompaniamencie świątecznych utworów wykonywanych przez uczniów braniewskich szkół podstawowych — przekazał Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa.

A już w niedzielę 15 grudnia w godz. 11:00-15:00 odbędzie się Braniewski Jarmark Mikołajkowy. Na placu ks. prał. Tadeusza Brandysa pojawi się Wioska Świętego Mikołaja — będzie tam można wysłać świąteczny list, wziąć udział w akcji „Książka pod Choinkę” oraz powitać św. Mikołaja w Braniewie. Nie zabraknie kiermaszu bożonarodzeniowego i świątecznych potraw do degustacji. Odbędzie się też koncert mikołajkowy. Dla uczestników jarmarku zaśpiewają lokalne zespoły i artyści oraz uczniowie braniewskich szkół podstawowych.

red.