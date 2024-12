Ekspertyzy zamiast remontu: Most Wyszyńskiego nadal w użytkowaniu

W opracowanej w maju 2022 roku ekspertyzie stwierdzono, iż ogólny stan techniczny konstrukcji mostu jest dostateczny, natomiast stan techniczny podpór i elementów wyposażenia – z wyjątkiem dylatacji, które wymagają wymiany – jest dobry.

W dokumencie wskazano, że obiekt wymaga natychmiastowego remontu wraz ze wzmocnieniem ustroju nośnego, a pozostawienie obiektu w obecnym stanie bez podjęcia prac remontowo-modernizacyjnych doprowadzi do dalszej degradacji ustroju, a w konsekwencji – może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Podkreślono, że bezwzględnie należy wyremontować przeguby gerberowskie i wymienić dylatacje. Stwierdzono też, że warunkowo można dopuścić na obiekcie ruch pojazdów o masie całkowitej 30 ton.





W międzyczasie wprowadzono ograniczenie wjazdu na most Wyszyńskiego dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30 ton. Wyznaczono dla nich specjalny objazd, który ma obowiązywać do czasu opracowania dokumentacji przebudowy mostu Wyszyńskiego, a następnie wyłonienia w przetargu wykonawcy robót. Do tej pory nie ogłoszono postępowania. Zapytaliśmy elbląski ratusz o to, czy pracuje nad rozwiązaniem problemu z użytkowaniem mostu i czy korzystanie z obiektu nadal jest bezpieczne. W ekspertyzie zaznaczono, że w przypadku stwierdzenia powstania nowych uszkodzeń lub znacznego pogorszenia się stanu technicznego obiektu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie autorów ekspertyzy lub niezwłocznie podjąć działania w celu ograniczenia możliwości eksploatacyjnych obiektu. W ekspertyzie określono też, że ważność warunków dalszej eksploatacji obiektu ustala się na koniec 2023 roku pod warunkiem braku znacznego pogorszenia się stanu technicznego obiektu.W międzyczasie wprowadzono ograniczenie wjazdu na most Wyszyńskiego dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30 ton. Wyznaczono dla nich specjalny objazd, który ma obowiązywać do czasu opracowania dokumentacji przebudowy mostu Wyszyńskiego, a następnie wyłonienia w przetargu wykonawcy robót. Do tej pory nie ogłoszono postępowania. Zapytaliśmy elbląski ratusz o to, czy pracuje nad rozwiązaniem problemu z użytkowaniem mostu i czy korzystanie z obiektu nadal jest bezpieczne.

— Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa w związku z przebudową mostu, która będzie polegała na wzmocnieniu układu nośnego i kompleksowej wymianie nawierzchni na obiekcie oraz naprawie i zabezpieczeniu elementów wyposażenia. Opracowano projekt budowlany i złożono wniosek do wojewody pomorskiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń realizacyjnych oraz zakończenie prac nad dokumentacją techniczną planowane jest do końca tego roku. Przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy przebudowy i rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w roku 2025, po zabezpieczeniu środków w budżecie. Aby zrealizować inwestycję, gmina miasto Elbląg planuje ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne — poinformowała Joanna Urbaniak z biura prasowego elbląskiego ratusza.

Urzędnicy oszacowali, że koszt remontu mostu Kardynała Wyszyńskiego wyniesie ponad 5,3 mln zł.

W listopadzie odbył się szczegółowy przegląd obiektu.

— Wykonana ekspertyza dopuszcza do użytku most Wyszyńskiego z zachowaniem dotychczasowych warunków użytkowania, czyli ograniczenia dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30 ton. Warunki te pozostają ważne do końca 2025 roku — przekazał Jacek Żukowski z biura prezydenta miasta.

Dodajmy, że to już druga od 2022 roku ekspertyza w sprawie warunków eksploatacji mostu w ciągu alei Stefa Wyszyńskiego nad rzeką Elbląg. W pierwotnej wersji bezpieczne użytkowanie obiektu eksperci określili na koniec grudnia 2022 roku.

EG