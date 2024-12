Raport z konsultacji: Mieszkańcy Elbląga chcą odesłać stare tramwaje do lamusa

Po zakończeniu konsultacji społecznych w sprawie ulepszenia komunikacji miejskiej, polegających na wypełnieniu ankiet, został sporządzony raport obrazujący ich wyniki. Autorem raportu jest socjolog dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG.

— Przed nami teraz ciężka praca. Prezydent Michał Missan powołał zespół do spraw wdrożenia zmian w komunikacji miejskiej, składający się z ekspertów i pracowników departamentu gospodarki miasta, Zakładu Komunikacji Miejskiej i Tramwajów Elbląskich. Potrzeba jeszcze trochę czasu, aby zmiany, które nas czekają, dostosować do wszystkich grup społecznych i aby były one wprowadzone w taki sposób, aby wszystkie wymogi, które przedstawili nam mieszkańcy, zostały spełnione. Jesteśmy już po pierwszym roboczym spotkaniu, podczas którego analizowaliśmy raport, który przygotował pan profesor — poinformował wiceprezydent Piotr Kowal.

Autor raportu wskazał, że konsultacje społeczne zostały przeprowadzone wśród bardzo zróżnicowanych grup mieszkańców. Byli to seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ale też biznes i młodzież szkolna. W sumie wypełniono ponad 3 tysiące ankiet.

— Jeśli chodzi o podstawowe wnioski, to widać wyraźnie, że w Elblągu bardzo popularne są tramwaje i one wymagają poważnych zmian w kontekście wymiany taboru. Mieszkańcy podkreślają, że tabor wymaga unowocześnienia i wymiany, aby było ciepło w zimę, a chłodniej w lecie — aby się przyjemnie i wygodnie podróżowało. Wspominają też o kwestiach związanych z naturalnym unowocześnieniem — dodawaniem tablic elektronicznych, możliwością kupowania biletów w sposób cyfrowy. Pojawiły się też postulaty, aby poprawić system przesiadkowy. Ten system jest nowością w Elblągu. Został wprowadzony trzy lata temu, ale staje się czymś oczywistym, patrząc na inne miasta, więc to jest kwestia pewnej ewolucji i pewnego udoskonalenia, a nie rewolucyjnej zmiany — przekazał profesor Radosław Kossakowski.

A wiceprezydent dodał: — Nie wiemy jeszcze, jakich zmian trzeba dokonać; zespół musi to dopiero wypracować. Być może do pewnych rozwiązań wrócimy, tylko musimy zbadać, jak działa przepływ ludzi przez daną linię, które linie trzeba wydłużyć, a które skrócić.

Dzięki konsultacjom społecznym elbląski rausz uzyskał wiele ważnych informacji, które pozwolą ulepszyć komunikację miejską.

— Jest kilka kluczowych punktów; ja zwróciłem uwagę na trzy: kto się przemieszcza komunikacją, jakie linie są eksploatowane najmocniej i niezadowolenie spowodowane wprowadzeniem przesiadek — wyliczył wiceprezydent Piotr Kowal.

A profesor Radosław Kossakowski dodał: — Mieszkańcy Elbląga korzystają z komunikacji miejskiej nie tylko w godzinach szczytu (5-8, 14-17), ale także w godz. 9-14 — mieszkańcy wskazywali te godziny prawie równo. Oczywiście w godz. 17-23 jeździ już mniej osób, ale konsultacje pokazały, że komunikacją w Elblągu jeździ się od rana do godz. 17 w sposób bardzo równy. Jedna piąta korzystających z komunikacji miejskiej to osoby 61+. Najpopularniejsza jest linia nr 4, ale inne linie też są popularne.

Przypomnijmy, że Elbląg planuje zakup 10 nowych tramwajów. Właśnie trwa postępowanie przetargowe.

— Zakup nowego taboru jest po to, aby jeździł ona na bieżąco w całości i był uzupełniany tymi tramwajami, które mają lepszy komfort jazdy. Będziemy w stanie zwiększyć intensywność i komfort kursów czy zwiększyć liczbę wagonów w danym kursie. To spowoduje, że jakość połączeń będzie dużo wyższa. Używany będzie zarówno stary, jak i nowy tabor, ale w większości kursów będzie jeździł nowy. Jeśli chodzi o nasze stare tramwaje, to na pewno nie zostaną one w żaden sposób zutylizowane i jeśli będzie taka konieczność, zostaną wprowadzone do ruchu.