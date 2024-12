Rolnicy zapraszają na świąteczny jarmark. Przystrojone traktory przejadą ulicami Elbląga

Świąteczny jarmark z rolnikami rozpocznie się o godz. 15.

— Będziemy rozdawać ciepłe świąteczne posiłki. W planach są bigos, czerwony barszcz, świąteczne ciasta i ciepła herbata. Każdy otrzyma jemiołę i sianko pod obrus. Będzie można zobaczyć też maszyny rolnicze przystrojone świątecznymi ozdobami — wylicza Damian Murawiec, współorganizator wydarzenia.

I dodaje: — Chcielibyśmy pokazać się z innej strony. Do tej pory rolnicy organizowali w Elblągu protesty i blokady. Wiosną zrobiliśmy już piknik na placu Jagiellończyka i w odniesieniu do niego postanowiliśmy przygotować wydarzenie świąteczne. Chcemy przywieźć do Elbląga świąteczną atmosferę i wyjść do mieszkańców z przesłaniem, że rolnicy nie tylko organizują protesty, ale też produkują lokalną żywność. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy też mają swoje rodziny, i celebrujemy święta. Będzie to również okazja do rozmów z mieszkańcami Elbląga.Rolnicy zapowiadają, że przejadą przystrojonymi maszynami rolniczym ulicami Elbląga.