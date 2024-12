W niedzielę odsłonięcie epitafium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Katedrze św. Mikołaja

Program uroczystości:

• Data: 15 grudnia 2024 r.

• Godzina: 10:00

• Miejsce: Katedra pw. św. Mikołaja, Elbląg

Uroczystość rozpocznie się mszą świętą celebrowaną przez biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego. Po liturgii przewidziane są przemówienia okolicznościowe, a następnie nastąpi odsłonięcie i poświęcenie epitafium dedykowanego bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Epitafium to ma symbolizować jego niezłomną postawę w obronie prawdy i wolności.

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapłanem „Solidarności”. Jego kontakty ze środowiskiem robotniczym rozpoczęły się w 1980 roku. To w czasie stanu wojennego ujawniły się w nim szczególne pokłady zaangażowania, odwagi i ducha, którym dzielił się z innymi. W powszechnym odbiorze utrwalił się jako kapłan, który przede wszystkim sprawował msze św. za ojczyznę. Mimo surowych restrykcji stanu wojennego gromadziły one nawet po kilkanaście tysięcy uczestników. Dzieło jego jednak nie ograniczało się tylko do spotkań modlitewnych w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Jako kapłan był po prostu z ludźmi i ich problemami na co dzień. Dzięki swojej silnej i autentycznej duchowości inspirował innych.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 roku. Jego ciało wyłowiono z zalewu na Wiśle koło Włocławka. Sekcja zwłok wykazała, że ksiądz przed śmiercią był bity i związany w taki sposób, że przy każdym ruchu sznur zaciskał się wokół jego szyi.

Do udziału w uroczystości zaprasza Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku.

